آراء

سؤال احترت في تحديد الإجابة الشافية الكافية عليه كما احتار غيري، فهل العربي هو الذي يتكلّم اللغة العربية بغض النظر عن أصله وفصله ومسقط رأسه أم هو ذو الأصل العربي من سكان الجزيرة العربية (بلاد الحجاز واليمن) سابقاً والمملكة العربية السعودية واليمن حالياً؟

وماذا عن سكان البلاد التي فتحها العرب في إطار الفتوحات الإسلامية مع بداية الخلافة الإسلامية في مكة والمدينة وشبه الجزيرة العربية منذ حوالي 1400 سنة أقصد سكان مصر وفلسطين وسورية والمغرب والعراق وغيرها من الدول العربية؟

أو بلفظ أدق الأقاليم العربية: بلاد الشام وبلاد الرافدين وبلاد وادي النيل وبلاد المغرب العربي؟ فهذه الأقاليم لم تكن عربية ولم يكن سكانها يتكلّمون العربية أهلها كانوا أصحاب حضارات ولغات مغايرة لحضارة المسلمين ولغتهم العربية قبل الإسلام ولسنوات طوال.

العرب المسلمون جاءوهم بعد فتح مكة انطلقوا من بلادهم من شبه الجزيرة العربية للبلاد المجاورة على خيولهم حاملين سيوفهم رغبة في نشر الإسلام فدخل الكثير من سكان هذه البلاد الإسلام وقبلوا أن يتكلّموا اللغة العربية ويعتبرونها لغتهم الأم برضاهم أو.. ومع مرور السنين اندثرت لغاتهم الأصلية مثل ما حدث في فلسطين ومصر والمغرب.

لكن عندما فتح العرب المسلمون بعض البلاد أو المناطق الأخرى مثل بلاد فارس « إيران حاليا» رضي أهلها أن يكونوا مسلمين كي لا يدفعوا الجزية «الأموال».

المفروضة من العرب المسلمين على غير المسلم نظير حمايته ورعايته أو إعجابا بقيم الإسلام السامية لكنهم رفضوا أن يكونوا عرباً وبقوا حتى الآن يتكلّمون الفارسية لغة أجدادهم.

ونفس الحال كان مع الأتراك وغيرهم، فالأتراك قبلوا أن يكونوا مسلمين لكنهم بقوا يستخدمون اللغة التركية لغتهم القومية، فظلوا أتراكا وإلى الآن هم أتراك. الغريب أن العديد ممن صار عربياً أي رضي أن يتكلم اللغة العربية ويعتبرها لغته الأم من هذه الشعوب غير العربية موطنا، أصلاً تفوَّق في علوم اللغة العربية فألف معظم كتبها التي درسناها وندرّسها لأبنائنا الصغار والكبار سواء بسواء الآن ولاسيما في النحو والصرف والبلاغة وعلوم اللغة والدين.

فهل نقبل أن ندرّس طلاب وطالبات المدارس والجامعات والمعاهد والمساجد العربية مؤلفات غير العرب الأقحاح عرب شبه الجزيرة العربية ابتداءً من كتب النحو والصرف والعروض حتى كتب الفقه والشريعة والدِّين مروراً بدواوين الشعر والمؤلفات النثرية الرائعة؟

غريب وعجيب: معظم أعلام اللغة العربية والثقافة الإسلامية القدماء من غير العرب الأقحاح عرب شبه الجزيرة العربية (السعودية واليمن) إنهم من بلاد فارس، يعني العجم الذين قبلوا أن يكونوا عرباً ومسلمين، ألفوا معظم قواعد النحو والصرف وألفوا كتب البلاغة فكيف ندرّس لطلابنا وطالباتنا قواعد اللغة العربية وفنون البلاغة التي لم يؤلفها أصحابها الأصليون عرب شبه الجزيرة؟

وهنا يبرز سؤال تبدو إجابته أكثر صعوبة من سؤالنا الرئيس في هذه المقالة وهو: من له الفضل على الآخر أومن خدم أكثر الآخر العروبة أم الإسلام؟! أو لنقل العرب أم المسلمون؟ كل ذلك وغيره عندي كثير يزيد الأمر تعقيداً أمام من يريد تعريفاً دقيقاً للسؤال الصعب:

من هو العربي؟

وماذا عن المرء أو الإنسان الذي يحمل الجنسية العربية وينتسب لإحدى البلاد العربية الواحدة والعشرين، أو الثانية والعشرين لا أعرف بالضبط، لكنه لا يتكلّم اللغة العربية الفصحى ولا يعرفها قراءة أو كتابة

هل يعتبر عربياً؟

ويبقى السؤال: من هو العربي؟

مطروح على الجميع وأمام الجميع لعل وعسى نجد جوابا شافيا وكافيا له عندي وعندكم.

