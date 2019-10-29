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بغداد- الوكالات: صوت مجلس النواب العراقي امس على تشكيل لجنة لتعديل الدستور والغاء جميع امتيازات كبار المسؤولين وحل مجالس المحافظات والاقضية. وذكر المكتب الاعلامي لمجلس النواب في بيان ان المجلس قرر في اجتماعه امس تشكيل لجنة لتعديل الدستور على ان تقدم توصياتها في غضون أربعة أشهر.

وجاءت قرارت البرلمان بعد ان قضت أعلى سلطة قضائية في العراق بحظر المحاصصة السياسية في توزيع المناصب. وحظرت المحكمة الاتحادية العراقية العليا وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد امس توزيع المناصب وفق قرار المحاصصة. وقال المتحدث باسم المحكمة حسام الساموك ان مطالبة القوائم والكتل السياسية بمناصب وكلاء الوزارات ورئاسة الهيئات والدرجات الخاصة في اجهزة الدولة وفق استحقاقها الانتخابي لا سند له من الدستور. واكد ان السير خلاف ما نص عليه الدستور قد خلق ما يسمى بالمحاصصة السياسية في توزيع المناصب وما نجمت من ذلك من سلبيات اثرت في مسارات الدولة وفي غير المصلحة العامة.

وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي قد وعد في الاسبوع الماضي باجراء تعديل وزاري بعيدا عن المحاصصة الحزبية لكن فشل البرلمان في عقد جلساته مازال يعرقل تشريع اي قوانين اصلاحية وهو يسعى الى عقد جلسة لبحث مطالب المحتجين ومتابعة قرارات الحكومة لتنفيذها.

من جهة ثانية صوت البرلمان لصالح الغاء جميع امتيازات ومخصصات الرئاسات الثلاث واعضاء مجلس النواب وكبار المسؤولين والمستشارين ووكلاء الوزراء والمديرين العامين والهيئات المستقلة والسلطة القضائية وهيئة النزاهة والمحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى والمحافظين ومن هم بدرجتهم.

وقرر كذلك الالغاء الفوري لقرارات الجمع بين راتبين المأخوذة من قوانين العدالة الاجتماعية ومن ضمنها امتيازات سجناء رفحاء وهي الامتيازات التي طالما اثارت انتقادات الشارع العراقي. وصوت رسميا أيضا على انهاء عمل مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم ومجالس الاقضية والنواحي على ان يتولى المحافظ ادارة الامور المالية والادارية واستلام الذمم من مجلس المحافظة. وقرر المجلس كذلك أن يتولى هو مهمة الاشراف والرقابة على عمل المحافظين لحين اجراء الانتخابات المحلية المقبلة.

ورفع المجلس اجتماعه للمداولة على ان يكمل التصويت لاحقا على حزم الاصلاحات التي اتخذتها الحكومة الاتحادية في اطار الاستجابة لمطالب المتظاهرين. وتشهد بغداد وعدد من المحافظات العراقية موجة احتجاجات واسعة منذ يوم الجمعة الماضية راح ضحيتها حتى الآن 74 قتيلا وأكثر من ثلاثة آلاف جريح وفقا لاحصاء مفوضية حقوق الانسان العراقية.

وتأتي هذه الجلسة غداة فشل البرلمان في الانعقاد عدة مرات واعلان أربعة نواب عراقيين تقديم استقالاتهم من البرلمان رفضاً لأداء الطبقة السياسية التي يتهمونها بـ«الفشل» في الاستجابة لمطالب الحركة الاحتجاجية. وكان نواب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بدأوا السبت اعتصاماً مفتوحاً داخل البرلمان «الى حين اقرار جميع الاصلاحات التي يُطالب بها الشعب العراقي».

