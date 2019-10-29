عربيات ودوليات

بغداد الوكالات: نزل آلاف الطلاب الى الشارع امس في مدن عدة في العراق من بغداد الى البصرة في جنوب البلاد مروراً بالديوانية والناصرية، وهتفوا «لا مدارس، لا دوام، حتى يسقط النظام» وذلك في اطار الاحتجاجات المتواصلة في البلاد منذ يوم الخميس وغير آبهين بتحذيرات السلطات. ومنذ بداية الحراك الشعبي في الأول من أكتوبر في العراق احتجاجا على غياب الخدمات الأساسية وتفشي البطالة وعجز السلطات السياسية عن ايجاد حلول للأزمات المعيشية، قتل أكثر من مئتي شخص وأصيب أكثر من ثمانية آلاف بجروح، عدد كبير منهم بالرصاص. وفي بغداد، انتشرت قوات مكافحة الشغب في محيط الجامعات، غداة اعلان القوات المسلحة اتخاذ «اجراءات عقابية شديدة» اذا تم رصد «أي حالة تعطيل متعمد» في المدارس والجامعات ومؤسسات الدولة. وأعلن المجلس المركزي لنقابة المعلمين العراقيين امس الاضراب العام في عموم مدارس العراق لمدة أربعة أيام تضامناً مع المتظاهرين.

