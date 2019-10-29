عربيات ودوليات

واشنطن بغداد كونا: اكد وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو ان الولايات المتحدة تواصل مراقبة الوضع في العراق عن كثب مطالبا جميع الاطراف الى «رفض دائرة العنف». وقال بومبيو في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع «تويتر» «نحزن لفقدان الارواح ونشعر بقلق بشأن الرقابة على وسائل الاعلام ويجب دعم حرية الصحافة» في العراق.

من جانبها قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية مورغان اورتاغوس في بيان ان بلادها «تشعر بالقلق ازاء الاغلاق القسري لوسائل الاعلام العراقية». واكدت اورتاغوس اننا نؤيد الحق الاساس في حرية التعبير الممنوح دستوريا لجميع المنظمات الاعلامية وحق الصحافيين في ممارسة مهنتهم في امان».كما اكدت ان حكومة بلادها تواصل دعمها للعراق حكومة وشعبا ولارساء الامن والاستقرار على اراضيه.

وكان الرئيس العراقي برهم صالح، قال انه لم يعد متأكدا من امكانية الاعتماد على الولايات المتحدة كحليف، محذرا من «كارثة على الجميع»، حال اندلاع حرب بين الولايات المتحدة وايران.

وقال برهم صالح، خلال مقابلة أجراها مع موقع «أكسيوس» الاخباري، الأسبوع الماضي ونشرت أمس، ان «العراق قد يكون مستعدا لاعادة التفكير في علاقاته مع دول أخرى بما في ذلك روسيا وايران».

وأكد أن «الولايات المتحدة حليف مهم وشريك.. نريد استمرار هذا الأمر ولا نريد بالتأكيد استخدام أراضينا»، مشيرا الى أن «العراق يثمن علاقته مع الولايات المتحدة التي تمتد لـ16 عاما، لكن سياسات ادارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجعل الأمر صعبا».

وقال ان «القوة الحالية للولايات المتحدة توضع محل شك بطريقة جادة للغاية.. وحلفاء أميركا قلقون بشأن الاعتماد على واشنطن».

وردا على سؤال عما اذا كان انسحاب الولايات المتحدة من الشرق الأوسط يمكن أن يؤدي الى اعادة التوجه نحو روسيا وايران، قال صالح «انه لا يستبعد ذلك».

وشدد صالح، قائلا: «لسنا من الذين يذهبون للأميركان أو الروس ويقولون لهم اذا لا تفعل هنا من أجلي سأذهب في الاتجاه الآخر»، متابعا: «لكننا نحتاج الى التفكير في أولوياتنا».

وأبدى الرئيس العراقي مخاوفه مما حصل في شمال سورية والانسحاب الأميركي وكيف ترك الأكراد لمواجهة الأمر وحدهم، ناهيك عما يمكن أن يتسبب به هذا الأمر من خطر عودة تنظيم «داعش» الى المنطقة.

