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بيروت - الوكالات: عزز المتظاهرون في لبنان امس العوائق وركنوا سيارات وسط طرق رئيسة في البلاد في اطار تحركهم المستمر منذ 12 يوما للمطالبة برحيل الطبقة السياسية. وشهدت البلاد نهاية الأسبوع الفائت محاولات من الجيش والقوى الأمنية لفتح الطرق من دون نتيجة، اذ أصر المتظاهرون أنهم يريدون الابقاء على شلل البلاد الى حين الاستجابة لمطالبهم المتمثلة باستقالة الحكومة أولا وتغيير كل الطبقة السياسية. كما تمسكوا بالطابع السلمي لما يسمونه «ثورة».

وكانت طرق رئيسة صباح امس مقطوعة جراء توقف مئات السيارات أو جلوس مجموعات من المحتجين أرضاً، لا سيما الطريق السريع الرئيس الذي يربط الشمال بالجنوب، وذلك لممارسة أقصى ضغط ممكن على السلطة السياسية.

وقال علي (21 عاماً) الذي كان بين مجموعة متظاهرين يقطعون جسراً رئيساً في العاصمة (جسر الرينغ) «اذا لم تشعر السلطة الحاكمة الفاسدة أن البلد مشلول فلن نتمكن من التأثير عليها... وتحقيق مطالبنا».

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي منشور يدعو المواطنين الى اعتماد أسلوب جديد لقطع الطرق وهو ركن السيارات في وسط الطرق، تحت شعار «اثنين السيارات». وكان المتظاهرون استخدموا حتى الآن الاطارات المشتعلة والعوائق ومستوعبات النفايات والقطع الحديدية وأكوام التراب والحصى لقطع الطرق.

وحين كانت القوى الأمنية تنجح في ازالة كل العوائق، لم يتردد كثيرون في التمدّد أرضا لقطع الطريق بأجسادهم. واستقدم المحتجّون الى الجسر أثاثاً منزلياً من سجاد وبراد وأريكة وفرش نوم وافترشوا الأرض بها في خطوة تؤكد على تصميمهم البقاء في الشارع.

وعلى طريق الدامور جنوب بيروت قطع شبان الطريق صباحاً بسياراتهم وقاموا باخفاء لوحاتها، خشيةً من أن تتمّ ملاحقتهم أو فرض دفع جزاء عليهم وفق ما قالوا لوسائل اعلام محلية.

واندلعت شرارة الاحتجاجات غير المسبوقة في لبنان في 17 أكتوبر، بعد اقرار الحكومة ضريبة على الاتصالات عبر تطبيقات الانترنت سرعان ما تحوّلت حركة مناهضة للطبقة السياسية كلها.

وتتألف الطبقة الحاكمة في لبنان بمعظمها من زعماء كانوا جزءاً من الحرب الأهلية المدمرة التي شهدتها البلاد (1975-1990) ولازال أغلبهم موجوداً في الحكم منذ نحو ثلاثة عقود. ويمثّل هؤلاء عموماً طائفة أو منطقة معينة.

ولم يكن وجود القوى الأمنية والجيش صباح امس كثيفاً كما كان في الأيام السابقة، بل اقتصر على الوقوف على جوانب الطرق وفتح بعض المنافذ البحرية والفرعية.

وقالت يسرى (16 عاماً) في وسط بيروت «نحن لانغلق الطرق كليا بل هناك دائماً معابر أخرى لكي يمرّ الناس»، مضيفةً «نحن لانقصد الوقوف بوجه الناس، لكن نريدهم (المسؤولين) أن يسمعونا، ولا نريد أن يبقى الوضع سيئاً كما هو».

وتشهد البلاد شللاً كاملاً يشمل اغلاق المدارس والجامعات والمصارف منذ أكثر من عشرة أيام.

وحاول الجيش وقوات الأمن في الأيام الأخيرة فتح عدد من الطرق المغلقة في مناطق مختلفة في البلاد، غير أن المتظاهرين قاوموا كل الجهود.

وفي مدينة صيدا جنوباً، سُجل صباح امس اشتباك بين الجيش ومحتجين كانوا يقطعون مدخل المدينة الشمالي، ما أدى الى اصابة ثلاثة أشخاص بجروح طفيفة.

واتهم مسؤولون سياسيون ومواطنون رافضون للاحتجاجات في الأيام الأخيرة المتظاهرين بانتهاك حقّ التنقل. ودعا أصحاب مصالح مساء الأحد الى اضراب عام تضامناً مع الحركة الاحتجاجية.

واتهمت صحيفة «الأخبار» اللبنانية المقربة من حزب الله في عددها الصادر امس «دولاً اقليمية بدعم جماعات محددة من المتظاهرين» وكذلك وسائل اعلام و«بعض الشخصيات».

