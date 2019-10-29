عربيات ودوليات

بيروت الوكالات: اعلنت الوكالة الوطنية للاعلام في لبنان أن النائب العام غسان عويدات أمر بمنع عمليات اخراج الدولارات النقدية دفعة واحدة في حقائب صيارفة وتجار عبر مطار بيروت الدولي والمعابر الحدودية.

وأضافت أنه تم فرض هذا الحظر الى أن يحدد مصرف لبنان المركزي آلية جديدة تنظم مثل هذه التحويلات. وكان بامكان الناس سابقا أخذ مبالغ كبيرة من الدولارات نقدا خارج لبنان بتصريح من سلطات الجمارك.

وقالت الوكالة «ستعمد مديرية الجمارك الى اخضاع عمليات نقل الأموال لأنظمة يعمد مصرف لبنان المركزي الى تحديدها».

وأدت الاحتجاجات التي تعم لبنان منذ 11 يوما الى اغلاق البنوك طوال ثمانية أيام عمل.

وقالت جمعية مصارف لبنان ان البنوك ستظل مغلقة لحين عودة الاستقرار وسط مخاوف متزايدة من أن يؤدي التدافع على سحب المدخرات لدى استئناف البنوك عملها الى استنزاف ودائع العملات الأجنبية المتناقصة.

من ناحية أخرى قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة انه يتعين على مكاتب الصرافة الحصول على ترخيص من مصرف لبنان لنقل الأموال والقيام بذلك من خلال شركات مرخصة أو التقدم بطلب للحصول على ترخيص. وأكد أن سوق الصرف اللبنانية ستظل حرة طبقا للقوانين والمنشورات الحالية، مضيفا أن مصرف لبنان لن يصدر أي منشورات جديدة بشأن هذا الموضوع. وفي الوقت الذي تعم فيه الاحتجاجات لبنان، عقدت جمعية مصارف لبنان اجتماعات في الأيام القليلة الماضية بحثا عن سبيل لاعادة فتح البنوك دون أن يؤدي ذلك الى عمليات سحب ضخمة للودائع.

