عربيات ودوليات

واشنطن الوكالات: ذكرت شبكة «فوكس نيوز» الأميركية، أن جثة زعيم تنظيم داعش الارهابي، أبو بكر البغدادي الذي قتل في عملية عسكرية أميركية، ليلة السبت، جرى دفنها في البحر.

وكان مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي، روبرت أوبراين، توقع تتبع الولايات الأميركية مع جثة زعيم البغدادي نفس البروتوكول الذي اتبعته مع جثة أسامة بن لادن برميها في البحر. وقال أوبراين في برنامج «لقاء مع الصحافة»، على شبكة «سي.بي.سي»، ردا على سؤال حول ما اذا كانت الولايات الأميركية ستتبع نفس البروتوكول الذي استعملته مع جثة بن لادن، «أتوقع أن يكون الأمر كذلك». كما نقلت شبكة «سي.أن.أن» عن مصدر، وصفته بالمطلع، أن جثة البغدادي قد يتم التخلص منها في البحر. وكان بن لادن قتل في 2011 ، في غارة شنتها القوات البحرية الأميركية في باكستان وألقيت جثثه في البحر. وكانت تقارير صحافية كشفت ان جثة زعيم تنظيم «داعش» الارهابي نقلت مع عدة جثث من موقع العملية في باريشا بريف ادلب الى قاعدة «عين الأسد» الأميركية التي تقع في ناحية البغدادي في محافظة الأنبار العراقية.

في غضون ذلك، وجهت عائلة الناشطة في مجال الاغاثة الانسانية كايلا مولر، التي لقيت مصرعها في سورية على يد تنظيم «داعش» عام 2015، انتقادات لاذعة للرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.

وقالت مارشا مولر، والدة كارلا التي اطلق اسمها على عملية عسكرية انتهت بقتل زعيم تنظيم «داعش» ابو بكر البغدادي في تصريح لصحيفة «Arizona Republic» امس «أنا على يقين أنه لو كان أوباما حاسما مثل ترامب لظلت ابنتنا على قيد الحياة».

وتعرضت ادارة أوباما لانتقادات بسبب مهمة انقاذ استهدفت تحرير 4 محتجزين في سجن تابع لـ«داعش» حيث أعلنت واشنطن في العام 2014 أن قواتها نفذت عملية فاشلة لانقاذ رهائن أميركيين لدى الجماعة الارهابية في سورية. وقال البيت الأبيض حينها ان «أوباما وافق على عملية تهدف الى انقاذ مواطنين محتجزين في سورية لكنها فشلت لأن الرهائن لم يكونوا موجودين في المكان الذي حددته أجهزة الاستخبارات الأميركية».

الى ذلك أفاد والدا كايلا مولر بأنهما يأملان في أن يكشف موت زعيم تنظيم «داعش» عن المزيد من الاجابات حول ما حدث لابنتهما، على الرغم من أنهما أكدا وفاتها من خلال الصور التي أرسلها مسلحون. وكايلا واحدة من ضحايا «داعش» التنظيم الأكثر ارهابا ودموية عبر التاريخ، سافرت الى حلب شمال سورية كناشطة تعمل في مجال الاغاثة الانسانية، اختطفت عام 2013 على يد التنظيم الذي قام باحتجازها رهينة حتى أعلن عن مقتلها في شهر فبراير 2015، وزعم «داعش» أن الفتاة الأميركية قتلت في غارة للتحالف الدولي على أحد مواقعه، لكن واشنطن نفت صحة هذا الادعاء. واتهمت السلطات الأميركية البغدادي شخصيا بالمسؤولية عن مقتلها عام 2015، كما اتهم جهاز المباحث الفيدرالي الأميركي «أف بي آي» زعيم التنظيم باغتصاب الرهينة الشابة مرات عدة. يذكر أن داعش نفذ تحت قيادة البغدادي عدداً هائلاً من الأعمال الوحشية، من استعباد واغتصاب الآلاف من النساء من الأقلية الايزيدية في العراق وغيرها، كما نفذ عمليات ذبح لا توصف بحق مئات الأسرى الذين اعتقلهم أو خطفهم، فضلاً عن عمليات الشنق والاحراق الرهيبة التي قام بها وصورها، بالاضافة الى الالقاء عن أسطح المباني وغيرها من الفظاعات والجرائم الكريهة التي لن ينساها العالم أجمع لاسيما في سورية والعراق، بالاضافة الى قطع رؤوس عشرات الصحافيين وعمال الاغاثة من عدة جنسيات، بمن فيهم أميركيون.

