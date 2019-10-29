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الرياض- كونا: اعلنت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة حفر الباطن السعودية امس وفاة سبعة اشخاص واصابة 11 آخرين جراء الامطار الغزيرة التي شهدتها منطقة حفر الباطن اليومين الماضيين. وقالت الادارة في بيان صحافي ان مركز التحكم والتوجيه بالإدارة تلقى نحو 1176 بلاغا مباشرا منها اربع حالات احتجاز لأشخاص واحتجاز مركبة واحدة وإخلاء 16 شخصا وإيواء سبعة أشخاص إضافة إلى تضرر 40 مركبة وثلاثة منازل.

ونقل البيان عن المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية السعودي المقدم عبدالهادي الشهراني قوله ان الخسائر في الارواح والممتلكات جاءت بسبب استمرار هطول امطار وتساقط البرد وشبه انعدام للرؤية على محافظات الخفجي وحفر الباطن والقرية العليا.

ودعا جميع المواطنين والمقيمين الى اخذ الحيطة والحذر خصوصا في اوقات هطول الأمطار وجريان السيول وعدم المجازفة ودخول المناطق المنخفضة او عبور الأودية اثناء جريان السيول.

واشار الشهراني الى ان بعض المناطق الطينية المبللة بالماء او المغمورة بالسيول تعد مناطق لزجة خطيرة تلتصق بشدة بالأقدام او بإطارات السيارات ولا يستطيع الإنسان التخلص منها بسهولة. وحض على متابعة التعليمات الإرشادية للوقاية من مخاطر الأمطار والسيول ومنها متابعة الأخبار ووسائل الإعلام الرسمية عند ورود تحذيرات عن احتمالية هطول امطار او وجود سيول منقولة.

