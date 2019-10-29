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برشلونة- كونا- أ. ف. ب: تظاهر عشرات آلاف الأشخاص في برشلونة تأييدا لوحدة اسبانيا ونظموا تظاهرة مضادة للانفصاليين الذين خرج 350 ألفا منهم قبل يوم في مسيرة احتجاجا على سجن تسعة من قادتهم.

واعلنت الشرطة الاسبانية اصابة 45 شخصا بجروح اثر الاحتجاجات «العنيفة» التي عادت إلى شوارع برشلونة بعد أسبوع من الهدوء للمطالبة باطلاق سراح زعماء العملية الانفصالية المتواجدين في السجون. ونقل التلفزيون الاسباني عن الشرطة القول ان نحو 10 آلاف متظاهر تجمعوا مجددا أمام مقر الشرطة في المدينة حيث ألقوا الكرات والزجاجات والبيض والطلاء على القوات الامنية التي ردت بإطلاق الرصاص المطاطي لتفريقهم.

وأوضح ان المتظاهرين أقاموا المتاريس وأضرموا النيران بها كما أطلقوا الألعاب النارية باتجاه قوات الشرطة لافتا إلى انه تم اعتقال أربعة مدنيين. وذكر ان الاصطدام بين الجانبين تسبب في إصابة 45 شخصا بجروح بينهم أربعة عناصر في الشرطة واحد منهم في حالة خطيرة. وجاءت المظاهرة العنيفة استجابة لدعوة أطلقها ماتسمى «لجان الدفاع عن الجمهورية» التي نشأت في 2017 لتسهيل إجراء الاستفتاء حول الانفصال عن إسبانيا وذلك بعد انتهاء مظاهرة سلمية شارك فيها 350 ألف شخص في برشلونة للمطالبة بـ «حق تقرير المصير» وتحرير الزعماء الانفصاليين.

وكانت المحكمة العليا الاسبانية حكمت في 14 أكتوبر الحالي بعقوبات بالسجن تتراوح بين تسعة إلى 13 عاما بحق الزعماء الانفصاليين التسعة المتواجدين احترازيا في السجون منذ نحو عامين ما تسبب في خروج مظاهرات واحتجاجات عنيفة في كتالونيا للمطالبة بإطلاق سراحهم. في المقابل سار نحو 80 ألف شخص وفق تقديرات الشرطة في شارع غراسيا الرئيسي بوسط برشلونة وهم يلوحون بالأعلام الإسبانية والكاتالونية ويهتفون «هذا يكفي» و«الشوارع ملك للجميع» لمجابهة ادعاء الانفصاليين بأن «الشوارع ستكون دائماً لنا».

وكاتالونيا الغنية بالموارد والواقعة في شمال شرق اسبانيا وتضم حوالي 7,5 ملايين شخص منقسمة بمرارة حيال الدعوة للاستقلال عن الحكومة المركزية في مدريد.

وقال كزافييه دالامانت البالغ 40 عاما والذي شارك في مسيرة الأحد وقد وضع علم اسبانيا على كتفيه، إن الوقت قد حان «للذهاب الى هناك وقول ما نفكر به انهم (الانفصاليون) يحاولون جعل كاتالونيا دولة شمولية».وتمت الدعوة الى المسيرة من قبل جمعية «المجتمع المدني الكاتالونية» التي قالت إنها أرادت اظهار أن المعارضين للانفصال عن بقية إسبانيا يشكلون «أغلبية صامتة».

