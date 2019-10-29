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هيلدسبورغ (الولايات المتحدة)- الوكالات: تسبّبت الرياح العاتية باتّساع رقعة حرائق الغابات التي يشهدها شمال كاليفورنيا في ظل ظروف يتوقع أن تكون «غير مسبوقة» وفق ما أعلنت السلطات بينما صدرت أوامر بإجلاء 180 ألف شخص في اجراء هو الاكبر من نوعه في اميركا. ووضعت ولاية كاليفورنيا بأكملها في حالة طوارئ مع استمرار الحرائق. واعلن حاكم الولاية غافن نيوزوم حال الطوارئ بسبب «آثار» الرياح غير المسبوقة في المنطقة التي تشهد الحرائق.

وقال الحاكم في بيان «نحن نستخدم كل الموارد المتاحة» في مواجهة الحرائق.وزادت الرياح التي بلغت سرعتها 130 كيلومترا في الساعة من اشتعال الحرائق ما يشكّل تهديداً لعشرات آلاف الأبنية كما تسبب باحتراقها بشدة في أرض شديدة الانحدار شمال سان فرانسيسكو وفق ما أفادت خدمة الأرصاد الوطنية.

ويكافح نحو 3 آلاف شخص حريق «كينكيد» وهو الأسوأ من بين أكثر من 10 حرائق كبرى وقال حاكم كاليفورنيا «يركز الجميع على كينكيد» ووصف الحريق بـ»أكثر التحديات التي نواجهها عنادا».فيما قال سكان انه اشبه بزلزال من النار.

وأصدر مكتب شرطة مقاطعة سونوما تحذيراً يأمر بإخلاء معظم أجزاء مدينة سانتا روزا التي تعد نحو 180 ألف نسمة.وبحلول مساء السبت، دمر 77 مبنى بينها 31 بناء سكنيًا جرّاء الحرائق بينما استدعي أكثر من 2800 اطفائي إلى المكان بحسب المتحدث باسم جهاز الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا جوناثان كوكس.وجاء في تغريدة لخدمة الأرصاد الجوية الوطنية الأميركية إن «هناك احتمالا بحدوث ظروف جوية غير مسبوقة تتسبب بالحرائق» وقال الخبير من خدمة الأرصاد الوطنية الأميركية ديفيد كينغ لصحيفة «لوس أنجليس تايمز» «هذا بالتأكيد حدث نعتبره تاريخيًا وشديد» الخطورة.وأضاف «ما يجعل من هذا الحدث كبيراً حقًا هو الوقت (الطويل) الذي ستستمر هذه الرياح خلاله». وأفادت شركة باسيفيك للغاز والكهرباء، وهي أكبر شركات كاليفورنيا التي تقدم هذه الخدمات، أنها تتوقع أن تنقطع إمدادات الطاقة عن 940 ألف مستهلك في إجراء احترازي ذكرت وسائل إعلام محلية أنه قد يؤثر على قرابة مليوني شخص.وأظهرت خارطة نشرتها الشركة أن الانقطاعات ستؤثر على مناطق واسعة تمتد على مسافة 430 كيلومترا شمال سان فرانسيسكو إضافة إلى الجنوب والشرق.

وقالت تينا تافاريس (70 عامًا) التي أجليت من منزلها في غيزرفيل لصحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل «لايمكنني تفسير الأمر كأنّك تتعرض لزلزال كبير. الأرض تنشق وتنظر أنت إليها ولاتعرف ما الذي يمكنك القيام به».

