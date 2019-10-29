دوليه

يستضيف برشلونة اليوم نظيره بلد الوليد ضمن المرحلة 11 من الدوري الإسباني، كما يحل اتلتيكو مدريد ضيفاً على الافيس في المرحلة ذاتها. ويسعى برشلونة إلى استعادة الصدارة التي خطفها غرناطة أول من أمس.

واستغل غرناطة على أكمل وجه إرجاء الـ «كلاسيكو» بين برشلونة وريال مدريد، ليعتلي صدارة ترتيب الدوري بفوزه اول من امس في المرحلة العاشرة من الدوري على ضيفه ريال بيتيس 1-0، فيما واصل ريال سوسييداد وإشبيلية زحفهما بثبات.

وفي ظل تأجيل مباراة برشلونة المتصدر السابق وغريمه ريال مدريد الى 18 ديسمبر، ضمن غرناطة البقاء في الصدارة حتى المرحلة المقبلة على الأقل، وذلك بعدما تمكن من رفع رصيده الى 20 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن كل من برشلونة الثاني وبطل الموسمين الماضيين، وريال سوسييداد الثالث الفائز على سلتا فيغو اليوم بالنتيجة ذاتها، وأتليتكو مدريد الفائز السبت على أتلتيك بلباو 2-0، وإشبيلية الفائز على خيتافي 2-0 اول من امس أيضا.

وسبق للفريق الأندلسي أن احتل المركز الأول في مراحل سابقة هذا الموسم، لكنه سرعان ما كان يخسره بمجرد استكمال مباريات المرحلة.وحقق غرناطة النقاط الثلاث بفضل هدف ألفارو فادييو في الدقيقة 61، عندما تلقى داخل منطقة الجزاء كرة متقنة من كارلوس فرنانديز، وسددها ببراعة على يمين الحارس جويل روبليس.

وهو الفوز السادس لغرناطة هذا الموسم والثالث في آخر أربع مباريات (تخللتها خسارة أمام ريال مدريد 2-4 في المرحلة الثامنة)، بينما تلقى بيتيس خسارته الخامسة وتجمد رصيده عند تسع نقاط في المركز 18.وأعاد فوز غرناطة فريق ريال سوسييداد الى المركز الثالث، بعدما كان تقدم الى الثاني بفوزه بهدف نظيف على مضيفه سلتا فيغو في وقت سابق.

وحذا اشبيلية حذو ريال سوسييداد وحقق فوزه الثاني تواليا والسادس هذا الموسم عندما تغلب على خيتافي 2-0.وانتظر اشبيلية الشوط الثاني لحسم نتيجة المباراة بهدفين سجلهما الدوليان المكسيكي خافيير هرنانديز «تشيتشاريتو» (69) والأرجنتيني لوكاس أوكامبوس (78).وحقق إسبانيول فوزه الثاني هذا الموسم والأول بعد أربع هزائم وتعادل وكان على حساب مضيفه ليفانتي بهدف وحيد سجله برناردو إسبينوسا في الدقيقة 38.ورفع إسبانيول رصيده إلى ثماني نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير مقابل 11 نقطة لليفانتي الثالث عشر والذي مني بخسارته الخامسة هذا الموسم والثاني على التوالي.وحول أوساسونا تخلفه أمام ضيفه فالنسيا غلى فوز ثمين 3-1.

