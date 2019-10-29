دوليه

لقن باريس سان جرمان المتصدر غريمه التقليدي مرسيليا درسا بسحقه برباعية نظيفة أول من أمس في ختام المرحلة العاشرة من الدوري الفرنسي.وابتعد سان جرمان بفارق 8 نقاط عن نانت منافسه المباشر بعد خسارة الاخير على ارضه امام موناكو 0-1 الجمعة.

على ملعب «بارك دي برانس»، تابع مهاجم باريس سان جرمان كيليان مبابي شهيته التهديفية منذ عودته من اصابة ابعدته ستة اسابيع عن الملاعب، بتسجيله ثنائية قبل ان يترك مكانه في الدقيقة 70 لزميله الاوروغوياني ادينسون كافاني العائد الى الملاعب بعد غياب فترة طويلة. وشارك مبابي اساسيا واضاف ثنائية.كما تألق الدولي الأرجنتيني ماورو إيكاردي، المعار من إنتر الإيطالي، بتسجيله هدفين أيضا، علما بأنه هز الشباك للمباراة الخامسة تواليا في مختلف المسابقات. وافتتح سان جرمان التسجيل عندما رفع الارجنتيني انخل دي ماريا كرة من الجهة اليسرى داخل المنطقة باتجاه مواطنه إيكاردي فتابعها برأسه تصدى لها حارس مرسيليا ستيف مانداندا وتهيأت أمام ايكاردي مجددا فتابعها «على الطائر» داخل الشباك (10).

وأضاف ايكادري الهدف الثاني بعد تمريرة ماكرة من الايطالي ماركو فيراتي تابعها براسه ايضا لحظة خروج مانداندا من عرينه (26).وبتمريرة جديدة من دي ماريا سجل مبابي الهدف الثالث من مسافة قريبة (32) قبل ان يستغل تمريرة اخرى من الارجنتيني ليسدد كرة لامست اصابع مانداندا وتابعت طريقها الى شباكه (44).وهبط ايقاع المباراة في الشوط الثاني حيث اكتفى سان جرمان بالسيطرة على مجريات اللعب من دون خطورة حقيقية على مرمى منافسه لتبقى النتيجة على حالها. ولم يخسر سان جرمان امام مرسيليا في اخر 20 مواجهة بينهما ففاز في 17 وتعادل في ثلاث وكانت اخر خسارة له امام منافسه بثلاثية نظيفة في نوفمبر عام 2011 على ملعب فيلودروم. وحقق رين بطل كأس فرنسا الموسم الماضي الفوز الاول منذ شهرين عندما تغلب على تولوز 3-2 في الرمق الاخير. وسقط سانت اتيان في فخ التعادل على ارضه مع اميان 2-2. ولم يخسر سانت اتيان في اربع مباريات منذ ان تولى الاشراف عليه كلود بويل ففاز في مباراتين وتعادل في مثلها.

