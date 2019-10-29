دوليه

عبر مدرب ليفربول يورغن كلوب، عن سعادته من أداء فريقه في الفوز الذي حققه على ضيفه توتنهام 2-1 اول من امس، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنكليزي.

وتخلف ليفربول بالنتيجة منذ الدقيقة الأولى بعد هدف أحرزه هاري كين، لكنه احتفظ بتوازنه وضغط حتى حقق الفوز بهدفين من توقيع جوردان هندرسون ومحمد صلاح (من ركلة جزاء).

وحافظ ليفربول بهذا الفوز، على فارق النقاط الست التي تفصله عن مطارده وحامل اللقب مانشستر سيتي.

وقال كلوب في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس» عقب انتهاء المباراة: «بدأنا جيداً، لكنا كنا غير محظوظين بتلقي الهدف، دافع توتنهام بعد ذلك بطريقة جيدة، هجومهم الخاطف كان عظيما، لكن أفضل شيء هو أننا لم نر أي تأثير للهدف، لم نتوتر، اتبعنا الخطة فقط، قمنا بكل شيء بالطريقة الصحيحة». وأضاف: «حارس مرماهم قام بتصديات عظيمة، لكننا بقينا هادئين، بين الشوطين قلنا إن المباراة ينقصها شيء واحد وهو التسجيل، كان يمكننا القيام بأمر واحد أو أمرين بشكل أفضل للتأقلم قليلا».

وتابع: «أداء توتنهام لم يفاجئني، لديهم الجودة للتسبب لمشاكل لأي فريق في العالم، استحوذنا بنسبة 70 في المئة، لكن هذا مناسب أمامهم، لأن كل كرة تخسرها يستغلون من خلالها السرعة في الهجمات الخاطفة». وأكمل «هاري كين قوي للغاية، لكننا ضغطنا عليهم وسيطرنا باستثناء الدقائق الخمس الأخيرة عندما شعرنا بجدية المباراة، كانت مباراة سوبر أحببتها».

وتحدث كلوب عن الوضع البدني لفيرجيل فان دايك ومحمد صلاح بعد معاناتهما من الإصابة خلال المباراة، وقال: «فيرجيل لديه ساق متعبة، إنه أمر مؤلم لكن سيكون على ما يرام، ومو لديه مشكلة في كاحله، يزداد الألم كلما طال زمن المباراة، لكنها ليست مشكلة كبيرة».

وعلق مدرب توتنهام الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو على الخسارة قائلا «كانت المباراة تنافسية من الطرفين، سجلنا في البداية وعانينا بعد ذلك»، مضيفا «لعبنا 10 مباريات فقط منذ بداية الموسم وكل الحظوظ لا زالت قائمة لم نبدأ بداية جيدة ويجب أن نحترم هذا الوضع».

وتابع أرسنال نتائجه المخيبة بسقوطه في فخ التعادل أمام جاره كريستال بالاس 2-2.وضرب أرسنال بقوة في بداية المباراة وسجل هدفين في مدى 106 ثوان، عبر مدافعيه اليوناني سقراطيس باباستاثوبولوس (7) والبرازيلي دافيد لويز (9).لكن كريستال بالاس قلص الفارق من ركلة جزاء تأكدت من خلال تقنية «في أيه آر» اثر عرقلة العاجي ويلفريد زاها من المدافع كالوم تشامبرز انبرى لها الصربي لوكا ميليفوييفيتش بنجاح (32)، قبل أن يدرك له الدولي الغاني جوردان أيوو التعادل (52).

واستعاد مانشستر يونايتد نغمة الانتصارات بفوزه الكبير والثمين على مضيفه نوريتش سيتي 3-1. وهو الفوز الأول ليونايتد بعد تعادلين وخسارتين، والثالث هذا الموسم والاول خارج قواعده، فرفع رصيده إلى 13 نقطة وصعد إلى المركز السابع.

