دوليه

يسعى إنتر الى التعويض حين يتواجه مع بريشيا في المرحلة العاشرة من الدوري الإيطالي. ويحل إنتر ضيفا بريشيا وفوز فريق المدرب أنتونيو كونتي سيجعله في المركز الأول بما أن الفارق حاليا بين غريمه يوفنتوس المتصدرة نقطة واحدة.

وفرط إنتر السبت بفرصة انتزاع الصدارة من يوفنتوس حين اكتفى بالتعادل على أرضه مع بارما 2-2، بعد أن سبقه فريق «السيدة العجوز» بالتعادل أيضا مع مضيفه ليتشي 1-1.ورأى كونتي بعد المباراة التي أنهى فيها إنتر الشوط الأول متخلفا 1-2، بأنه لا يمكنه لوم اللاعبين «لأنها مباراتنا الثالثة في ستة أيام ولدينا دائما نفس التشكيلة بسبب عدة مشاكل. وأنا لست سعيدا بهذا على الإطلاق». وقال «على سبيل المثال، واجه (الهولندي) ستيفان دي فراي مشكلة في عضلات المحالب، و(الغاني) كوادوو أسامواه في ركبته. مع كل هذا يصبح من الصعب اللعب كل ثلاثة أيام الموضوع مرهق على المستويين الذهني والبدني. يتعين علينا كفريق تقييم وفهم ما يمكننا تحسينه». ومن المتوقع ألا يواجه إنتر صعوبة في حسم مباراته الاولى مع بريشيا منذ 2011 نتيجة هبوط الأخير الى الدرجة الثانية، لاسيما أن ضيفه حقق فوزين فقط في تسع مباريات ولم يحصل سوى على نقطة واحدة من مبارياته الثلاث بين جماهيره. وتفتتح المرحلة اليوم بلقاء بارما وفيرونا.

وكان اتالانتا دك شباك ضيفه أودينيزي 7-1 أول من امس في المرحلة التاسعة، وقلص الفارق عن يوفنتوس المتصدر وانتر الوصيف.

ورفع اتالانتا رصيده الى 20 نقطة بفارق نقطتين عن انتر وثلاث نقاط عن يوفنتوس.ورد لاعبو المدرب جان بييرو غاسبيريني بافضل طريقة على خسارتهم الثقيلة امام مانشستر سيتي 1-5 منتصف الاسبوع في دوري ابطال اوروبا من خلال عرض هجومي رائع فرض فيه المهاجم الكولومبي لويس موريال نفسه نجما للمباراة بتسجيله ثلاثية في الدقائق 35 من ركلة جزاء و47 و75 من ركلة جزاء ايضا، في حين اضاف السلوفيني جوزيب ايليسيتش هدفين (21 و43) والكرواتي باسليتش (52) والعاجي أمد تراوري (83) الهدفين الاخرين. اما اودينيزي فسجل هدفه الوحيد ستيفانو اوكاكا (11).

وعمق بولونيا جراح سمبدوريا بفوزه عليه 2-1 ملحقا به الخسارة الاولى منذ ان استلم تدريبه المخضرم كلاوديو رانييري ليبقى الخاسر متذيلا للترتيب بعد ان حصد 4 نقاط فقط من 27 ممكنة منذ مطلع الموسم الحالي. واهدر نابولي الرابع نقطتين ثمينتين بسقوطه في فخ التعادل مع سبال صاحب المركز قبل الاخير 1-1. وتعادل ايضا تورينو مع كالياري 1-1. وصعد روما الى المركز الخامس بفوزه على ميلان الجريح 2-1 على الملعب الاولمبي في العاصمة الايطالية.

