دوليه

استعاد بوروسيا مونشنغلادباخ التوازن والصدارة بفوزه الكبير على ضيفه إينتراخت فرانكفورت 4-2 اول من أمس في ختام المرحلة التاسعة من الدوري الألماني. وضرب بوروسيا مونشنغلادباخ بقوة في الشوط الأول وتقدم بهدفين لمهاجمه الفرنسي ماركوس تورام، نجل ليليان بطل العالم مع منتخب الديوك عام 1998، بتسديدة بيسراه من مسافة قريبة اثر تمريرة من السويسري بريل إمبولو، والسويدي أوسكار فيندت بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة اثر تمريرة من تورام (45+2).

وقلص إينتراخت فرانكفورت الفارق مطلع الشوط الثاني عبر داني دا كوستا بتسديدة بيسراه اثر تمريرة من الياباني دايتشي كامادا (59)، وأعاد السويسري نيكو إلفيدي الفارق إلى سابق عهده في الدقيقة 75 بضربة رأسية إثر تمريرة من السلوفاكي لازلو بينيس، ثم قلص النمسوي مارتن هينتيريغر الفارق مجددا في الدقيقة 79 بضربة رأسية بعد عرضية لكامادا، قبل أن يحسم السويسري الآخر دينيس زكريا النتيجة بالهدف الرابع لأصحاب الأرض في الدقيقة 85 بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة اثر تمريرة من لارس شتيندل.

