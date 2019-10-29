دوليه

رجح النروجي أولي غونار سولسكاير مدرب مان يونايتد الإنكليزي ان لاعب وسط فريقه ومنتخب فرنسا بول بوغبا المصاب في كاحله، لن يعود إلى الملاعب قبل ديسمبر المقبل.

وقال سولسكاير في معرض رده على سؤال عقب فوز فريقه على مضيفه نوريتش سيتي (3-1) في المرحلة العاشرة من الدوري المحلي أول من امس حول عودة بوغبا «أعتقد أننا لن نراه قبل ديسمبر».

وأضاف «إنه غائب منذ فترة. هو بحاجة إلى الوقت للتعافي تماما من الإصابة، وبالتالي لا تتوقعوا أنه سيعود إلى الملاعب لخوض المباراة ضد شيفيلد يونايتد (في 24 نوفمبر المقبل) عقب فترة التوقف الدولي، ولكن على الأرجح في ديسمبر».وتعرض بوغبا لاصابة في الكاحل في يوليو الماضي أمام ساوثمبتون في الدوري، وغاب عن صفوف مان يونايتد منذ 30 سبتمبر الماضي وعن المنتخب الفرنسي في استحقاقيه الدوليين أمام ألبانيا (4-1) وأندورا (3-0) ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 2020.

