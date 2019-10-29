دوليه

ألحق أوكلاهوما سيتي ثاندر بضيفه غولدن ستايت ووريرز، وصيف بطل الموسم الماضي المتوج باللقب ثلاث مرات في الأعوام الخمسة الأخيرة، هزيمة ثانية على التوالي في مستهل الموسم الجديد من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين باكتساحه 120-92، وذلك عشية زيارته المرتقبة الى ملعب هيوستن روكتس.

وعلى ملعب «ستايبلس سنتر»، حقق لوس أنجليس ليكرز فوزه الثاني تواليا من أصل ثلاث مباريات، بتغلبه على ضيفه تشارلوت هورنتس 120-101 في مباراة حسمها خلال الدقائق الأخيرة من الربع الثالث حين سجل 18 نقطة مقابل نقطتين فقط لمنافسه. وعلى ملعب «فيديكس فوروم»، لم تتجنب النقاط الـ37 التي سجلها الوافد الجديد كايري إيرفينغ فريقه بروكلين نتس الخسارة أمام مضيفه ممفيس غريزليز 133-134 بعد التمديد.

وفي مباراتين أخريين، واصل مينيسوتا تمبروولفز بدايته القوية بتحقيقه فوزه الثالث تواليا على حساب ضيفه ميامي هيت 116-109، فيما قاد سي دجاي ماكولوم فريقه بورتلاند ترايل بلايزرز للفوز على مضيفه دالاس مافريكس 121-119 بتسجيله 35 نقطة.

