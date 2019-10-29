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عبر متسابق السيارات محمد النصف عن فخره بتمثيل الكويت في دورة الألعاب الأولى لرياضة السيارات التي تستضيفها العاصمة الإيطالية روما خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى 3 نوفمبر المقبل والتي تشارك فيها الكويت ممثلة بالنادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية.

وقال النصف الذي يلعب في فئة فورمولا 4: «لا شيء يسعدني أكثر من تمثيل بلدي الكويت في هذا المحفل الدولي الكبير، وبالتأكيد فرحتي كبيرة جداً في أن أسهم برفع علم بلدي في هذه البطولة».

وأضاف: «هذه الدورة هي الأولى من نوعها ولم يسبق أن أقيمت بطولة بهذه الطريقة، ونجاح النسخة الأولى مهم من أجل استمرارها في المستقبل، ونحن بلا شك نتمنى أن نحقق نتائج مميزة فيها»، مشيراً إلى أنها بطولة مهمة والعمل جار من أجل إقامتها سنوياً .

وأضاف أن النادي الدولي الكويتي حرص على المشاركة في جميع المنافسات وبوفد كبير إلى جانب الدول الأخرى التي تشارك أيضاً بمتسابقين مميزين، متوقعاً أن تكون الأمور سهلة وميسرة لإنجاح البطولة في ظل وجود منظمين على درجة كبيرة من الاحترافية.

وشدد النصف على دور النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية في تهيئة الأجواء للمتسابقين وتقديم الدعم لهم، مؤكداً أن رياضة السيارات بالذات تحتاج إلى الممارسة والمواظبة على القيادة من أجل التطور.

وأضاف: «النادي الدولي الكويتي الجديد جاء ليؤكد حرص الدولة على الاهتمام برياضة السيارات والنهوض بها وهذا أمر يسعدنا كثيراً، خصوصاً أن رياضة السيارات تختلف عن باقي الرياضات، فالنادي الجديد سيكون داعماً لنا من أجل إقامة السباقات، ومساعدة المتسابقين على التمارين التي تعتبر جزءاً مهماً من هذه الرياضة».

وتابع: «نتمنى أن يحظى النادي الجديد بدعم الدولة لأنه يحرص على مشاركتنا في البطولات العالمية».

واعترف النصف أن تحقيق المركز الأول في الدورة صعب جداً، لأنه سينافس متسابقين لديهم الخبرة والبراعة وانتهوا للتو من موسم الفورمولا 4، موضحاً: «بعض المتسابقين لديهم خبرة أكثر مني في السيارة المستخدمة في السباق، وعدد ساعات أكثر خلف مقود السيارة.. لكن أتمنى أن أقدم أداءً مشرفاً وأكتسب المزيد من الخبرة».

وعبر النصف عن شكره وتقديره للنادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية برئاسة عماد بوخمسين صاحب المبادرة الرائعة والجبارة في المشاركة في البطولة التي تعد بمثابة أولمبياد للسيارات، مضيفا ان النادي منح المتسابقين الطموح في مقارعة ابطال العالم في رياضة المحركات.

وقال النصف إنه دخل عالم رياضة المحركات في العام 2011 في فئة سبورت كار وعلى متن سيارة راديكال، التي تدرب عليها من 2011 وحتى 2018، شارك خلال هذه الفترة في عدة بطولات وحقق العديد من الانجازات منها في حلبة لوسيل في قطر وحلبة ياس في أبو ظبي وحلبة أوتودروم في دبي.

وتابع: « سنكمل مشوارنا في حلبة نوربورغرينغ الشهيرة والفريدة من نوعها والتي تعد من اكبر الحلبات في العالم اذ يبلغ طول اللفة الواحدة فيها 25 كم فلهذه الحلبة شخصية خاصة غير حلبات الفورمولا 1 في منطقتنا والتي يبلغ طول اللفة فيها 5.300 كم أو 5.400 كم».

