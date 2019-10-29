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يخوض الكويت اختبارا صعباً في 07:30 مساء اليوم أمام الشباب على صالة اليرموك في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الاولى في بطولة كأس الاتحاد للكرة الطائرة التي تشهد مباراتين اخريين تجمعان العربي مع الساحل في 07:00 على صالة الكويت، والقادسية مع اليرموك في 05:00 على الصالة ذاتها، فيما يلعب ضمن المجموعة الثانية الجهراء مع الصليبخات في 06:00 على صالة التضامن.

ويتصدر العربي والكويت المجموعة برصيد 4 نقاط، ويأتي القادسية والشباب بعدهما برصيد 3 نقاط، والساحل واليرموك نقطتين. في المقابل يتصدر الجهراء ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، يأتي بعده كاظمة وبرقان برصيد نقطتين، واخيراً الصليبخات دون رصيد.

وتقام البطولة بنظام المجموعات بحيث يلعب في المجموعة الاولي «الكويت والقادسية والعربي والساحل والشباب واليرموك»، بينما يلعب في المجموعة الثانية «كاظمة والتضامن وبرقان والجهراء والصليبخات» ويتأهل أول وثاني كل مجموعة الى نصف النهائي الذي سيقام بنظام «المقص» على أن يتأهل الفائزان الى النهائي.

ويسعى الكويت الى تجنب مفاجأت الشباب الذي قدم مستويات مميزة في المباراتين الماضيتين، وتحقيق الفوز في لقاء اليوم للتقدم في سلم الترتيب في المجموعة. في المقابل تبدو مهمة العربي أقل صعوبة امام الساحل نظراً للفارق الفني بين الفريقين خصوصا ان الاخضر يبدو بأفضل حالاته حالياً. وفي المباراة الثالثة يريد القادسية تعويض هزيمته امام العربي في الجولة الماضية والتغلب على اليرموك للمحافظة على اماله في احتلال احد المركزين الاولين.

وفي اللقاء الأخير في المجموعة الثانية يريد الجهراء مواصلة نتائجه الايجابية وتحقيق انتصاره الثالث على التوالي بتخطي الصليبخات الذي يخوض مباراته الاولى في البطولة بعد أن تأجل لقاؤه مع كاظمة في الجولة الاولى.

