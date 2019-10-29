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ودع نادي الكويت البطولة العربية لكرة السلة التي تستضيفها المغرب لغاية 31 اكتوبر الحالي، رغم فوزه على نادي سطاولي الجزائري 83-74 ضمن منافسات المجموعة الثانية اول من امس. وجاء الكويت في المركز الثالث خلف جمعية سلا المغربي صاحب المركز الاول وأهلي طرابلس الليبي الثاني. وينص نظام البطولة على تأهل الأول والثاني من كل مجموعة من المجموعات الثلاثة بالاضافة الى فريقين من اصحاب المركز الثالث.

وبعد تساوي الكويت مع ناديي الجيش الملكي المغربي والريان القطري صاحبي المركز الثالث في المجموعتين الاولى والثالثة برصيد 6 نقاط لكل منهم، لجأ منظمو البطولة للقرعة بحسب ما ينص نظام البطولة حيث ابتسمت القرعة للناديين المغربي والقطري فيما خرج الأبيض من المنافسة.

وكان الكويت تعثر في مباراتيه الأوليين في البطولة بسقوطه في فخ الهزيمة أمام أهلي طرابلس وجمعية سلا، قبل أن يستعيد عافيته أمام خدمات البريج الفلسطيني ويحقق انتصاره الاولى في البطولة ثم تبعه بالفوز على سطاولي دون أن يمنع ذلك خروجه من البطولة.

وكان بامكان الأبيض العائد الى المشاركات الخارجية بعد غياب طويل استمر لأكثر من 3 سنوات بسبب الايقاف الخارجي، أن يقدم مستويات أفضل خصوصاً في المباراة الافتتاحية أمام النادي الليبي التي حسمها الأخير بفارق نقطة واحدة والتي تسببت في حلول الفريق في المركز الثالث.

