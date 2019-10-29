محلية

سؤال يتبادر لذهني هل فعلا مزاولة رياضة الفروسية بمختلف مسابقاتها اصبحت اكثر رغبة لدى الكويتيين من كرة القدم؟ فقبل كم يوم تم اشهار بعض الاندية الجديدة الشاملة والمتخصصة في بعض الالعاب الرياضية وتحت غطاء لعبة الفروسية؟ هل فعلا عدد اندية الفروسية بالكويت اصبح اكبر من عدد الاندية التي تزاول كرة القدم (يقال انه وصل عددهم الى تسعة عشر ناديا؟ بالطبع انا لست ضد انتشار لعبة الفروسية لانها لعبة العرب الاساسية في قديم الزمان وتوارثناها إلى الان كمزاولين للخيل والابل لانهم جزء رئيس من تراثنا المحلي.... الخ.

الى هنا اكتفي بمدح هذه الرياضة الا ان ما جعلني اتساءل في شروط انشاء الاندية الرياضية الجديدة هل يوجد بند او فقرة توضح كيفية اعتماد الاندية الجديدة والدولة كل يوم تصرخ بوجوب التقشف وان ما بقي لنا في صندوق الاجيال القادمة هو سبعة مليارات دينار فقط؟ فمن اين سندبر لهم الاموال للبدء بنشاطهم وهل يملكون ملاعب او مضمار السباق كما هو موجود في دبي؟؟ اما انها مجاملة لبعض الاسطبلات لكي يتحول الى نادي لكي يحصل على ميزانية لاسطبله من الحكومة على اساس انها تحولت الى نادي ليعتني بخيوله....؟ هل الفكرة مقبولة لدى اصحاب القرار بتحويل الاسطبلات الى اندية خاصة او شاملة (كغطاء) مع بعض الالعاب الخفيفة مثل: كرة الطاولة والاسكواش والمنازلات (ملاعب لا تحتاج الى مساحات كبيرة)؟ اذا كان هذا صحيح فكرة القدم في خطر ويجب علينا زيادة عدد اندية كرة القدم الخاصة او المتخصصة؟ ان سياسة انشاء الاندية الحكومية يجب ان تبنى على اسس سليمة قوامها مدى حاجه البلاد لمثل هذه الاندية التخصصية.... وتوزيعها الجغرافي؟ لن اكمل لان هذه التساؤلات لن تعجب بعض المتنفذين والمستفيدين وآخرون مغلوبون على امرهم في اتخاذ مثل هذه القرارات العشوائية التي تأتي بتوصيات (واسطة) ممن يدير الرياضة الان.... والله من وراء القصد.

