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قال رئيس اللجنة الأولمبية ورئيس اتحاد الكرة السابق الشيخ د. طلال الفهد ان نتائج الفحوصات الطبية التي أجراها أخيراً أظهرت خلوها من الخلايا السرطانية وانه سيدخل في الأيام المقبلة في مرحلة الاستشفاء من الآثار الجانبية للعلاج الكيماوي وعمليات التنظير التي خضع لها أخيراً.

وظهر الشيخ طلال الفهد الليلة قبل الماضية في مقطع فيديو عبر حسابه في «انستغرام» وتداولته جميع وسائل الاتصال الاجتماعي، مطمئناً محبيه وجميع من سأل عن حالته الصحية، وقال الفهد: «أظهرت جميع نتائج الفحوصات الطبية والعينات التي خضعت لها أخيراً خلوها من الخلايا السرطانية.. وسيكون هناك فحص دوري كل 3 أشهر ولمدة عام.. وبخصوص الآثار الجانبية التي اعاني منها ارتأى الأطباء المتخصصون المزيد من الوقت للاستشفاء».

والقسم الرياضي بدوره يهنئ الشيخ طلال بسلامته بعد الفحوصات التي أجراها خلال الأيام الماضية، متمنيا له موفور الصحة والعافية وان يعود الى بلده سالما غانما معافى.