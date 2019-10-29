محلية

انتزعت لاعبة المنتخب الكويتي مضاوي الشمري الميدالية الذهبية في مسابقة العاب القوى ضمن منافسات النسخة السادسة لدورة رياضة المرأة الخليجية التي تستضيفها البلاد حتى يوم غد. وجاء فوز اللاعبة الشمري بعد تمكنها من احراز المركز الاول في مسابقة 400 متر متقدمة على البحرينية مارثا بوتا التي حلت ثانية محرزة الميدالية الفضية في حين جاءت العمانية ورود خلفان في المركز الثالث لتحصد الميدالية البرونزية. وفي مسابقة كرة الطائرة فاز منتخب الكويت بالميدالية الفضية بعد تغلبه على منتخب الامارات 3 - 1 لتنال الاماراتيات الميدالية البرونزية في حين توج منتخب البحرين بالذهبية بعد فوزه على منتخب عمان بثلاثة اشواط نظيفة. واضافت الكويت الى سجلها في البطولة ميداليتين برونزيتين ضمن منافسات التايكوندو والتي جاءت عن طريق اللاعبة لجين عارف في وزن تحت 57 كيلوغراما مناصفة مع القطرية ياسمين عارف في حين ذهبت الميدالية الذهبية للبحرينية ولاء الدوسري ونالت الاماراتية سعاد محمد الميدالية الفضية. وحصدت اللاعبة بدور العوضي الميدالية برونزية في وزن تحت 67 كيلوغراما رفقة الامارتية مريم سالم وتوجت بالذهبية البحرينية علا الدوسري في حين ذهبت الميدالية الفضية للعمانية رؤيا سخي.

