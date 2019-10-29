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توزع في الساعة 12:40 ظهر اليوم ذهبيتا المجموع العام للرجال والسيدات ضمن بطولة آسيا الـ25 للبولينغ. ومن المعلوم ان لاعب هونغ كونغ مايكل ماك نال ذهبية المجموع العام خلال النسخة الاخيرة من الدورة والتي اقيمت في بلاده عام 2016، في حين فازت الكورية الجنوبية جونغ دا وون بذهبية المسابقة نفسها للسيدات.

كما تبدأ اليوم الجولة الاولى من آخر مسابقات الدورة وهي «الأساتذة» للرجال والسيدات. من جانبه، أبدى مدرب منتخب الامارات، البطل العالمي السابق الفنلندي ميكا كولينفومي، اعجابه الشديد بمركز الكويت البولينغ، مؤكدا بأنه يعد من بين الأفضل من نوعه عالميا ان لم يكن أفضلها على الاطلاق. وأضاف كولينفومي «لقد زرت أكثر من 70 بلدا خلال مسيرتي الاحترافية، شاهدت خلالها العديد من المجمعات الرياضية، لكن هذا المجمع المتخصص يعد من أفضلها على الاطلاق وأكثرها تكاملا، وقادر على استضافة أفضل بطولات العالم وأقواها. نتوقع منافسات تتسم بالندية والاثارة خلال أيام البطولة نظرا لمشاركة عدد غير قليل من أفضل اللاعبين في القارة الآسيوية».

وفيما يتعلق بحظوظ المنتخب الاماراتي في البطولة، ذكر أن الفريق يمر بتغيير كبير على مستوى اللاعبين، وهو ليس بالقوة التي اعتاد الظهور بها في النسخ السابقة، مضيفا «نحتاج الى الحظ والمفاجأة للحصول على احدى الميداليات»، وأشار الى أن كوريا الجنوبية وماليزيا يعدان الأفضل والأقرب لحصد الميداليات، فيما يضم منتخب سنغافورة عددا من اللاعبات المميزات صغار العمر، والكويت عددا من اللاعبين الجيدين أيضا.

