دوليه

البدري اختار 32 لاعباً

اختار مدرب المنتخب المصري حسام البدري 32 لاعبا لمعسكر الفراعنة في نوفمبر في اطار استعداداته لخوض مباراتين ضد كينيا وجزر القمر في 14 و18 ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم افريقيا 2021 بالكاميرون.

وشهدت التشكيلة عودة لاعب ليفربول الانكليزي محمد صلاح، علما بأن اعلانها تم قبل خروج صلاح كبديل في مباراة فريقه ضد ضيفه توتنهام ضمن الدوري الانكليزي الممتاز (2-1)، وتصريح مدربه الألماني يورغن كلوب أن لاعب الجناح لا يزال يعاني من بعض آثار اصابة في الكاحل أبعدته عن الملاعب لفترة في الأسابيع الماضية. وبدأ الفراعنة تجمعا مفتوحا امس لمدة ثلاثة أيام فقط لتدريب بعض اللاعبين، قبل أن يبدأ تجمعه بمعسكر مغلق في برج العرب بالاسكندرية في الخامس من الشهر المقبل بمشاركة 26 لاعبا بدون اللاعبين المحترفين، لخوض مباراة ودية في السابع من الشهر نفسه.

وفيما يأتي التشكيلة: لحراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي)، محمد عواد (الزمالك)، محمد بسام (طلائع الجيش) للدفاع: أحمد فتحي ومحمود وحيد ومحمد هاني ورامي ربيعه وأيمن أشرف (الأهلي)، رجب بكار ومحمد حمدي (بيراميدز)، محمود علاء وعبدالله جمعة (الزمالك)، أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الانكليزي)، وباهر المحمدي (الاسماعيلي). للوسط: محمد النني (بشكتاش التركي)، طارق حامد وأحمد السيد «زيزو» (الزمالك)، عمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي «افشه» وحسين الشحات (الأهلي)، عمر جابر وعبدالله السعيد ومحمد فاروق واسلام عيسى (بيراميدز)، محمود حسن «تريزيغيه» (أستون فيلا الانكليزي). للهجوم: حسام حسن (سموحة)، مروان حمدي (وادي دجلة)، أحمد جمعة (المصري)، محمد صلاح (ليفربول الانكليزي) أحمد حسن كوكا (براغا البرتغالي)، محمود عبد المنعم كهربا (ديبورتيفو أفيش البرتغالي). ألحق النصر الخسارة الاولى بغريمه التقليدي الهلال بفوزه عليه 2-1 في دربي الرياض اول من امس على ملعب جامعة الملك سعود في ختام المرحلة الثامنة من الدوري السعودي. تقدم الهلال أولا عن طريق البرازيلي كارلوس ادواردو (32)، قبل ان يرد النصر بواسطة هدافه المغربي عبد الرزاق حمدالله (55 و73). بهذه النتيجة رفع النصر رصيده الى 14 نقطة في المركز الخامس وله مباراة مؤجلة مع الفيصلي، بينما توقف رصيد الهلال عند 19 نقطة لكنه بقى في الصدارة متقدما بفارق 4 نقاط عن الشباب الوصيف برصيد 15 نقطة.

