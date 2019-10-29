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قال سلاح الجو الأميركي ان الطائرة الفضائية السرية التابعة للبنتاغون X-37B هبطت في فلوريدا الأحد بعدما سجلت اطول رحلة مدارية استمرت اكثر من عامين، لتنهي بذلك احدث بعثة اختبار لمجموعة من التقنيات العسكرية.

وقال سلاح الجو ان X-37B، التي صنعتها شركة بوينغ وهي بدون طيار، وصلت الى مركز كنيدي الفضائي التابع لمحطة ناسا الأميركية بعدما قضت 780 يوما من الدوران حول الأرض في خامس مهمة لسلاح الجو ضمن برنامج مركبة الاختبار المدارية.

وأُرسلت الطائرة الفضائية، التي يبلغ حجمها حجم حافلة صغيرة وتتشارك الكثير من الصفات التصميمية مع مكوك فضاء ناسا، الى المدار في 2017 على متن الصاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبيس اكس.

وبدأت الطائرة مهمة ادارها مكتب القدرات السريعة التابع لسلاح الجو الأميركي الذي يتخذ من واشنطن مقرا للقيام بتجارب تكنولوجية سرية مختلفة في البيئة الفضائية لفترة طويلة.

وقالت بابرا باريت وزيرة سلاح الجو الجديدة في بيان «تواصل X-37B اظهار اهمية الطائرات الفضائية المعاد استخدامها... تؤدي كل مهمة ناجحة الى تطور القدرات الفضائية لأمتنا».

وكانت مهمة X-37B السابقة قد استمرت 718 يوما وهبطت في 2017. وقال سلاح الجو انه مع هبوط الطائرة الفضائية الأحد فان اجمالي عدد ايام البرنامج بالكامل بلغ 2865.

