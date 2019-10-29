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وجد باحثون اميركيون ان تناول كوب زبادي يومياً قد يحد من خطر الاصابة بسرطان الرئة. واكتشف الباحثون عبر دراسة اجروها في المركز الطبي التابع لجامعة فاندربيلت بناشفيل في ولاية تينيسي ان مَن يداومون على تناول الزبادي يومياً يتراجع لديهم خطر الاصابة بالمرض بنسبة 20% مقارنة بغيرهم ممن لا يتناولونه يومياً.

كما اظهرت لهم نتائج الدراسة ان مَن يتناولون الزبادي بصورة يومية، الى جانب حمية غنية بالألياف، كان بوسعهم الحد من خطر الاصابة بسرطان الرئة بنسبة تزيد عن 30%. ووجدت دراسات من قبل ان هناك بعض انواع متممات بروبيوتيك الغذائية، وهي عبارة عن بكتيريا حية توجد في الزبادي، تحظي بخواص مضادة للالتهابات ومضادة للسرطان.

وقال معدو الدراسة الحديثة ان النتائج التي توصلوا اليها تبين عدم الحاجة لاحباط الناس وحثهم على عدم تناول منتجات الألبان، وشددوا في نفس الوقت على ضرورة اعادة فحص الفوائد المحتملة لتلك المنتجات، ولاسيما وأن الارشادات الغذائية الأميركية للمواطنين للفترة من 2015 حتى 2020 توصى حالياً بعدم تناول اكثر من 3 حصص من منتجات الألبان في اليوم الواحد واختيار المنتجات قليلة الدهون والخالية من الدهون، ورؤوا ان هناك حاجة الآن لاعادة تقييم ذلك الأمر برمته.

وسبق ان توصل باحثون لأدلة تؤكد ان منتجات الألبان تحتوي على عدد من المواد المغذية، التي من بينها الكالسيوم، البوتاسيوم، المغنيسيوم، فيتاميني كي 1 وكي 2 ومتممات بروبيوتيك الغذائية (في الزبادي)، والتي تسهم في جعل الحمية صحية.

وسبق ايضاً ان توصلت دراسات اخرى الى نتائج تُبَيِّن ان تناول منتجات الألبان، خصوصاً الجبن والزبادي، يرتبط بانخفاض معدل الاصابة بالنوع الثاني من داء البول السكري.

