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بعد اصدارها العام الماضي كلبا روبوتيا باسم Aibo يمكنه القيام ببعض المهام المنزلية التي من بينها تشغيل الميكروويف والمكنسة الكهربية، ها هي شركة «سوني» تضيف لذلك الروبوت، بعض السمات الحديثة التي تسمح له بالتواصل مع مجموعة من الأجهزة المنزلية الذكية للمساعدة في جعل الحياة اسهل على مالكيه.

وبحسب ما اورده موقع Gizmodo، فقد اقامت «سوني» عرضاً قدَّمَت فيه تلك السمات الجديدة ضمن فعاليات معرض CEATEC الذي اقيم مؤخراً في طوكيو، ويعتبر اكبر معرض الكترونيات في اليابان. واستعرضت «سوني» قدرة الروبوت على التواصل لاسلكياً مع جهاز ميكروويف ذكي واعطائه تعليمات ببدء طهي احدى الوجبات الخفيفة بمجرد عودة اصحاب المنزل من الخارج بعد عناء يوم عمل طويل.

كما اظهرت الشركة قدرة الروبوت على استقبال اشارة من غسالة ذكية او مجفف ومن ثم البدء في تحويل ذلك لنباح بغرض تنبيه مالكيه حين يتم الانتهاء من الغسيل. بالاضافة لقدرته على تشغيل مكنسة كهربائية ذاتية التشغيل وكذلك تسلق الجزء العلوي منها لالتقاط بعض الصور.

وحاولت «سوني» مطلع العام الحالي ان تعيد تقديم الكلب Aibo تجارياً ليعمل ككلب حراسة بابرامها شراكة مع شركة الأمن اليابانية Secom بغية استخدام الكاميرات الدقيقة والميكروفونات المثبتة في الكلب في مسح منزل مالكيه خلال فترة تواجدهم خارج المنزل مقابل 14 دولارا شهرياً.

