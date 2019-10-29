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أعلنت النائبة الديموقراطية كايتي هيل، المتهمة باقامة علاقة جنسية مع احد موظفيها في انتهاك لقواعد مجلس النواب الأميركي، استقالتها، الأحد.

وكتبت هيل في رسالة نشرتها على حسابها في تويتر: «بقلب حزين اعلن اليوم استقالتي من الكونغرس». وقالت: «هذا اصعب شيء اضطررت لفعله، لكني اعتقد انه افضل شيء لدائرتي ومنطقتي وبلادنا».

وكانت لجنة الأخلاق في مجلس النواب الأميركي قد اعلنت، الأربعاء، انها تحقق في اتهامات تتعلق بالنائبة الديموقراطية عن كاليفورنيا، وهي في خضم اجراءات طلاق «ربما انخرطت في علاقة جنسية مع شخص من طاقمها البرلماني». وذكرت تقارير ان هيل اقرت باقامة علاقة مع موظف من الحملة، وهذا ليس مخالفا للقواعد، لكنها نفت ان يكون من افراد طاقمها البرلماني.

