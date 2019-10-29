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أعلنت دار اكتيون للمزادات في فرنسا، ان لوحة زيتية للفنان الايطالي تشيمابوي، تعود للقرن الثالث عشر وكانت مفقودة لوقت طويل، بيعت بقيمة 24 مليون يورو (26.6 مليون دولار)، وهو ما يعادل اكثر من 4 امثال القيمة التي كانت مقدرة لها.

وكانت اللوحة «كرايست موكد»، التي ترجع الى اوائل عصر النهضة، قدرت بما يتراوح بين 4 و6 ملايين يورو.

وقال رئيس دار مزادات اكتيون في منطقة سونلي شمالي فرنسا، دومينيك لو كوينت: «عندما يعرض عمل لفنان نادر مثل تشيمابوي، عليك ان تكون مستعدا للمفاجآت. هذا اول عمل يعرض لتشيمابوي».

ولم تكشف دار المزادات عن هوية المشتري، لكنها قالت ان متحفا اجنبيا كان من بين المزايدين.

وكانت اللوحة الصغيرة، التي يبلغ طولها 26 سنتيمترا وعرضها 20 سنتيمترا، معلقة لسنوات بالقرب من اناء للطهي في مطبخ عجوز فرنسية في كومبياني شمالي العاصمة الفرنسية.

