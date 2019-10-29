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الوفيات


نجيبة سعد عبدالكريم السعد 62 عاماً شيعت، الرجال: عبدالله المبارك، ق9، ش909، م13، ت: 97822535، النساء: العدان، ق4، ش6، م31، ت: 66461511
صغرى حاجي حسن بارون 61 عاماً شيعت، الرجال: غرب مشرف، مسجد العدان، ت: 99079121، النساء: الرميثية، حسينية أم البنين، ق9، شارع أسامة بن زيد، ت: 99208294
موضي جبار ربيع، أرملة فاضل فارس ربيع 83 عاماً شيعت، الرجال: بيان، ق6، ش4، ج2، م7، ت: 66500561-99081719، النساء: الفنيطيس، ق7، ش702، م170، الدور الأرضي، ت: 97305335
علي محمد الخميس الهاجري 91 عاماً شيع، الرجال: خيطان الجنوبية، ق3، ش92، م70، ت: 99038736، النساء: السلام، ق6، ش607، م24، ت: 97890999
محمود السيد عبدالوهاب الرفاعي 75 عاماً شيع، الرجال: الشامية، ق6، شارع يوسف الغانم، ديوان الرفاعي، ت: 52222254، النساء: العديلية، ق3، شارع سلطان الكليب، ج38، م1
فالح مصلط فهران العدواني 59 عاماً شيع، الرجال: اشبيلية، ق2، شارع خليفة النصافي، مقابل الدائري السادس، م17، ت: 99664182-66060611، النساء: اشبيلية، ق4، ش414، م33، ت: 99997408
إنا لله وإنا إليه راجعون


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