أول النهار

دعا سفير الكويت لدى السعودية الشيخ علي الخالد امس القطاع الخاص الكويتي والسعودي الى المشاركة بفاعلية اكبر في رؤيتي البلدين الطموحتين (رؤية الكويت 2035) و(رؤية السعودية 2030).

وقالت سفارة الكويت لدى الرياض في بيان صحافي تلقته وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان ذلك جاء خلال استقبال رئيس مجلس ادارة غرفة (الرياض) السعودي عجلان العجلان للسفير الشيخ علي الصباح.

ونقلت السفارة عن السفير الصباح قوله خلال اللقاء ان الرؤيتين تحملان برامج وخططا طموحة تسعى لوضع البلدين الشقيقين في مصاف الدول المتقدمة بالمساعي الحثيثة والجهود الكبيرة التي تبذل من اجل تحقيق الرؤيتين على اكمل وجه.

وشدد على ان تعاون القطاعين الخاص والحكومي في تنفيذ خطط الرؤيتين يقوي اقتصاد البلدين ويعطي القطاع الخاص قوة ومتانة بما يدعم المشاريع المجدولة في الرؤيتين ويرفع من كفاءتها ويخلق مجالات وفرصا كبيرة للشباب الذين يعتبرون عصب هذه الرؤى وقوة استثمارية استراتيجية لأوطاننا. واشارت السفارة الى ان اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون المشترك بين قطاعي الاعمال في البلدين وبما يواكب العلاقات الاخوية بين البلدين الشقيقين.

يذكر ان حجم التبادل التجاري بين السعودية والكويت سجل اعلى مستوياته على الاطلاق خلال العام الماضي حيث بلغ نحو 9?12 مليارات ريال اي نحو (2?4 مليار دولار) بحسب بيانات الهيئة العامة للاحصاء.

ويأتي هذا اللقاء في وقت انطلقت اليوم اعمال منتدى (مبادرة مستقبل الاستثمار 2019) اول (دافوس الصحراء) في الرياض والتي ينظمها صندوق الاستثمارات العامة السعودي بحضور مجموعة من رؤساء الدول وصناع القرار.

وتسعى المبادرة التي تقام برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبرئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الأمير محمد بن سلمان الى تسليط الضوء على الصناعات المستقبلية واثراء النقاش حول مدى قدرة الاستثمار على الإسهام في دفع عجلة التنمية بالعالم.

