أول النهار

بروكسل- «كونا»: أكد سفير الكويت لدى بلجيكا ورئيس بعثتيها لدى الاتحاد الاوروبي وحلف شمال الاطلسي (ناتو) جاسم البديوي امس الثلاثاء اهمية دبلوماسية الكويت الوقائية للتعامل مع الازمات والاضطرابات في مراحلها الاولى والتي تجنب الكثير من الخسائر الاقتصادية والسياسية وعلى رأسها الخسائر في الارواح والممتلكات.

وقال البديوي في تصريح لـ (كونا) على هامش ترؤسه وفد الكويت في المؤتمر الدولي للتضامن مع اللاجئين الفنزويليين الذي يعقد في بروكسل برئاسة مشتركة بين الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة. ان مشاركة الكويت في المؤتمر تأتي من منطلق الاهمية التي توليها لرفع معاناة المهاجرين واللاجئين في جميع انحاء العالم.

