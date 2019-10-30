الأولى

دعا سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجميع إلى أن يزنوا الأمور بميزان موضوعي عادل، قائلا: لدينا من السلبيات ما لا يمكن القبول باستمراره، ولكن لدينا كذلك الكثير مما نفخر به ونعتز، كما لدينا من الآمال والطموحات ما يقتضي أن نُشمر عن سواعدنا لتحقيقه وإنجازه.

وقال سموه في النطق السامي الذي ألقاه أمس لدى افتتاحه دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الـ 15 لمجلس الأمة: إن الكويت أمانة غالية في أعناقكم واعلموا بأن التاريخ لا يجامل ولا يرحم ولن يغفر لمن يقصر في أداء هذه الأمانة المقدسة.

واضاف سموه: إننا ننعم بحمدالله وفضله بوطن جميل يحسدنا عليه الآخرون نتفيأ بظلال أمنه واستقراره ونتمتع بخيراته وبركاته، وآمل ألا تلتفتوا إلى دعاة التشاؤم والإحباط.. إنها كويت العز والكرامة كويت الحب والوفاء كويت الكرم والعطاء فحافظوا عليها عضوا عليها بالنواجذ.

وأكد سموه ثقته الكبيرة برئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وبسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ودورهما المثمر في تجسيد التعاون المنشود بين السلطتين تحقيقا للغايات الوطنية المأمولة من أجل خدمة الوطن والمواطنين. وقال سموه: إننا في دور الانعقاد الأخير في هذا الفصل التشريعي، فلعلها فرصة طيبة لتحقيق إنجازات مشهودة تضاف إلى سجلكم في خدمة الكويت وأهلها الأوفياء، إنني أدعو الجميع بل أطلب من الجميع مجلسا وحكومة أن تكون مصلحة الكويت دائما همكم الأول وشغلكم الشاغل الذي لا تعلو عليه مصلحة أو غاية أو اعتبار.. ما يستوجب منكم التعاون البناء والجاد في سبيل مصلحة الكويت العليا والذي لا يعني أبدا التنازل عن اختصاصكم الدستوري بل حسن استخدامها وعدم التعسف والغلو فيها.

ودعا سموه إزاء الظروف الدقيقة التي تشهدها المنطقة أن نأخذ العبرة مما يجري حولنا ولا خيار أمامنا إلا ترسيخ وحدتنا الوطنية وتلاحم مجتمعنا ونبذ أسباب الفتن والفرقة وإثارة النعرات العصبية البغيضة ومن أخطرها انحراف وسائل التواصل الاجتماعي التي صارت معاول تهدم وتمزق الوحدة الوطنية وتسيء إلى سمعة الناس وكراماتهم وأعراضهم، وقد دعوتكم غير مرة إلى تحرك جاد وعاجل للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة وحماية مجتمعنا من آفاتها الفتاكة. وقال سموه: تشهد منطقتنا ظروفا مصيرية عصيبة غير مسبوقة ونتابع بكل القلق والألم ما يجري في عدد من الدول الشقيقة من مظاهر التصعيد وعدم الاستقرار والتي نسأل المولى عز وجل أن تنتهي إلى ما يحقق الخير والأمن والرخاء لإشقائنا في هذه الدول وأجد لزاما أن أنبهكم مجددا إلى خطورة الأوضاع الملتهبة التي تعصف حولنا والتي نستشعر أخطارها وخطورة تداعياتها وآثارها التي تهدد أمننا واستقرارنا ومستقبل أجيالنا.

واضاف سموه: لم يعد مقبولا ولا محتملا استمرار خلاف نشب بين أشقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي أوهن قدراتنا وهدد إنجازاتنا الأمر الذي يستوجب على الفور السمو فوق خلافاتنا وتعزيز وحدتنا وصلابة موقفنا كما علينا على المستوى العربي أن نتجاوز خلافاتنا وأن نضع المصالح العليا لأمتنا فوق كل اعتبار وهي مسؤولية تاريخية سيحاسبنا عليها المولى عز وجل قبل حساب التاريخ.

وجدد سموه شكره وتقديره لأبناء الشعب وللمقيمين على أرض الكويت الطيبة على ما أبدوه جميعا من طيب المشاعر وصادق الدعوات ومن متابعة مستمرة للاطمئنان على صحة سموه مجددا شكره أيضا على ما عبروا عنه من مشاعر الفرحة والابتهاج والسرور بمناسبة عودة سموه إلى أرض الوطن الغالي وهو ينعم بفضل الله تعالى بوافر الصحة والعافية مجسدين بذلك روح الأسرة الكويتية الواحدة التي تربطها أواصر المحبة والمودة التي تبرز سمات الشعب الكويتي الكريم وأصالته، كما تقدم سموه بالشكر كذلك لقادة الدول العربية الشقيقة والصديقة على كريم اهتمامهم ومتابعتهم وعلى ما عبروا عنه من طيب المشاعر وصادق الدعاء والتمنيات.