الأولى

بعث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة الى فيصل الشايع اعرب فيها سموه عن خالص تهانيه لحصوله على ثقة اعضاء مجلس الامة والحكومة لتوليه مسؤولية رئاسة ديوان المحاسبة،متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد للاسهام في خدمة الوطن العزيز ورفعة رايته.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيتي تهنئة مماثلتين.

وكان رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم أعلن بعد جلسة سرية عن موافقة مجلس الأمة على ترشيح فيصل الشايع رئيسا لديوان المحاسبة.

ولفت الغانم في تصريح للصحافيين عقب رفعه الجلسة الى ان اختيار الشايع لرئاسة ديوان المحاسبة خطوة موفقة، اذ سيشكل الى جانب نائبه عادل الصرعاوي فريقا قويا، معربا عن تهنئته الشايع لحصوله على أغلبية كبيرة في جلسة سرية، وكذلك عن شكره للصرعاوي على توليه منصب رئيس الديوان بالتكليف طوال الفترة السابقة.

ولفت الغانم الى ان الجلسة القادمة سيستكمل فيها المجلس تشكيل اللجان المؤقتة ولجان التحقيق.

من ناحية اخرى، جنح المجلس الى هدوء نسبي اثر موافقته على طلبات الحكومة تأجيل مناقشة استجوابي وزير المالية د. نايف الحجرف ووزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الاسكان جنان بوشهري الى جلسة 12 نوفمبر المقبل، لتكون جلسة مزدحمة بالاستجوابات نظرا لادراج استجواب وزير الداخلية فيها.

وكان المجلس شكل بـ الدز لجانه البرلمانية الدائمة اثر احجام نيابي ملحوظ عن المشاركة، الا ان بعض العزومات أثمرت استكمالها بالتزكية وبتنوع نسبي باستثناء اللجنة التشريعية التي شهدت انتخابا ومنافسة بين المرشحين لها، وكان ابرز النواب المحجمين صلاح خورشيد ومحمد هايف وثامر السويط وحمد الهرشاني وخليل الصالح ويوسف الفضالة ومحمد المطير.

من جانب اخر، زكى المجلس في جلسته العلنية كلًا من عودة الرويعي ونايف العجمي لأمانة السر ومراقبة المجلس.