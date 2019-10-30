الأولى

جدد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك تأكيد الحكومة حرصها على تعزيز العلاقة الايجابية مع مجلس الأمة للارتقاء الى مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقنا وتحقيق المأمول من الغايات والتطلعات.

وأكد سموه، في كلمته في بداية دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الـ15 لمجلس الأمة امس، ضرورة التعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في اطار أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة والأعراف البرلمانية السليمة لتحقيق التطلعات.

ولفت سموه الى ان الكويت حافظت على تصدرها في ركيزة استقرار الاقتصاد الكلي عالميا وتحسن وضعها في مجالات الصحة والنظام المالي وتطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووفرة العمالة الماهرة بما من شأنه بالمحصلة تعزيز الانتاجية التي تحفز النمو الاقتصادي المستدام وتؤدي الى تنمية القدرة التنافسية للدولة وتقوية أسس اقتصاد المعرفة الذي يدعم مواكبتها للمستجدات التكنولوجية المتسارعة ويساهم في تنمية منظومة الابتكار نحو مستقبل يستند الى رأس المال البشري المبدع والاخذ بالتطبيقات التكنولوجية الرائدة ويحقق الرفاهية لجميع فئات المجتمع.

ولفت الى أن الحكومة يحدوها دائما الأمل والتفاؤل والثقة الواجبة لاستمرار مجلس الأمة في ترسيخ أسس العمل المشترك والتفاعل الايجابي من أجل الارتقاء بوطننا الغالي ليصل الى المكانة التي يستحقها.

وأكد سموه على تمكين القطاع الخاص من المساهمة الفعالة في النشاط الاقتصادي وتحول دوره من متعهد الى الشريك المستثمر في الاقتصاد الوطني ليكون نموذج الكويت منفردا بنوعه في شراكة القطاعين العام والخاص والمواطنين.

وقال سموه انه تم في مجال تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال السنة المالية 2019/2020 طرح الحكومة أربعة مشروعات في قطاعات التطوير العقاري والصرف الصحي وادارة المخلفات والسياحة. وأوضح أن ذلك جاء تفعيلا لما تهدف اليه الحكومة من اعادة رسم دور الدولة في النشاط الاقتصادي بحيث تتحول الدولة من المنتج والمشغل الى المنظم والمراقب وأن تكون قيادة قاطرة التنمية في البلاد للقطاع الخاص بحسبانه شريكا أساسيا وفقا لرؤية الكويت 2035.

واضاف: كما تولي الحكومة اهتماما خاصا للقضية الاسكانية حيث يتواصل العمل لانجاز البنى التحتية والخدمات العامة في المدن الجديدة، وسيتم انشاء شركة كويتية - كورية مشتركة لاقامة أول مدينة ذكية في جنوب سعد العبد الله تنفيذا للاتفاقية المبرمة بين البلدين.

وقال: كما أولت الحكومة اهتمامها الخاص لمشاركة الكويت في مشروع تعزيز رأس المال البشري بالتنسيق مع المنظمات الدولية وبما يؤدي الى رفع كفاءة الاستثمار في الرأسمال الحقيقي والباقي في البلاد وهو شبابها وفي هذا السبيل فقد تم اعتماد السياسة الوطنية للشباب ودخولها في مرحلة التنفيذ.

واشاد سموه بالجهد الطيب والاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس مجلس الأمة والأعضاء في اطار اعداد مشروع الاقتراح بقانون الذي يستهدف معالجة قضية المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية املا أن يتجسد فيه التعاون المطلوب بين المجلس والحكومة سعيا لانجاز الحل الجذري الشامل لهذه القضية الشائكة وانهاء جميع ذيولها.

وزاد سموه: اننا مطالبون بألا نغفل عما يدور من حولنا ولا نملك حياله الا وحدة الصف والكلمة وتوحيد الجهود خلف قيادتنا الحكيمة وأن نحسن التصرف لحماية أمن الكويت واستقرارها ودفع عجلة التنمية والازدهار، فالكل يدرك خطورة الأوضاع التي نواجهها في المنطقة وتداعياتها التي تهدد الأمن والاستقرار ونحمد الله أن قيض لنا قائدا حكيما يقود سفينتنا في خضم الأمواج العاتية التي تموج بها منطقتنا.

وأضاف سموه: ان صاحب السمو نبه الى خطورة هذه الأحداث والمتغيرات وسعى ولا يزال الى التخفيف من حدة هذه التوترات وتكريس دعائم السلام والاستقرار في المنطقة.

وأشار سموه الى أن صاحب السمو سعى أيضا ولا يزال الى احتواء الخلاف بين الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي وحرص سموه على تجميع شمل الأخوة ومحاولة رأب الصدع في البيت الخليجي واستعادة لحمته وقوته.