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بيروت أ. ف. ب: قدم رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري امس استقالة حكومته، بعد 13 يوماً من احتجاجات شعبية غير مسبوقة منذ سنوات عمّت جميع المناطق اللبنانية للمطالبة برحيل الطبقة السياسية بكاملها.

وقال الحريري في مؤتمر صحافي عقده في بيروت، سأتوجه إلى قصر بعبدا لتقديم استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية ميشال عون وللشعب اللبناني، تجاوباً لإرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات للمطالبة بالتغيير. وأضاف وصلت لطريق مسدود وأصبح من الضروري أن نقوم بصدمة كبيرة لمواجهة الأزمة. وأكد الحريري (49 عاماً) أن المناصب تذهب وتأتي، المهمّ كرامة وسلامة البلد.وهذه ثالث حكومة يرأسها الحريري منذ عام 2009. ووجّه الحريري نداءً إلى اللبنانيين في هذه اللحظة التاريخية طالباً منهم أن يقدموا مصلحة لبنان وسلامة لبنان وحماية السلم الأهلي ومنع التدهور الاقتصادي على أي شيء آخر.

وأعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية ان الرئيس ميشال عون تسلم من الحريري كتاب استقالة الحكومة، وغادر الحريري القصر الجمهوري من دون الإدلاء بتصريح.

وتلقى المتظاهرون في الساحات والشوارع خبر استقالة الحريري بالترحيب والهتافات وأطلقوا المفرقعات.وقال متظاهر لقناة تلفزيونية محلية بدأنا بسعد الحريري وسنكمل بـ(الرئيس ميشال) عون و(رئيس مجلس النواب نبيه) برّي في إشارة إلى عدم اكتفاء المتظاهرين باستقالة الحكومة وإلى مطالبتهم بإسقاط الطبقة السياسية الحالية بكاملها.