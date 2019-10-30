وطن النهار

بحضور وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة المستشار الدكتور فهد العفاسى أقامت سفارة التشيك مساء اول من امس احتفالاً بمناسبة العيد الوطني لبلادها

وبهذه المناسبة وصف السفير التشيكي لدى البلاد مارتن دفوراك، العلاقات الثنائية بين بلاده والكويت بالقوية، موضحا أن بلاده صديق وحليف قوي للكويت منذ استقلالها، وثبت ذلك خلال محنة الغزو العراقي على أراضيها، ونحن نفخر بوقوفنا مع الكويت آنذاك لإعادة الشرعية لها،لافتا إلى أن الكويت حليف مهم لبلاده، وهناك الكثير من السمات المشتركة بين البلدين.

وأضاف دفوراك في كلمته خلال الاحتفال بالذكرى الـ 101 لتأسيس تشيكوسلوفاكيا أن بلاده كانت من أوائل الدول التي افتتحت سفارة لها في الكويت عام 1963، وأن العلاقات بين البلدين استمرت بالتطور بصورة ودية على مدى هذه السنين. مضيفاً كذلك أن التقنيين التشيك حضروا للكويت في عام 90 للمساعدة في بناء مصافي النفط الكويتية ومحطات توليد الكهرباء، كما أن الأطباء التشيك قد عملوا بالكويت لعقود وساهموا بتطوير القطاع الصحي الكويتي، مشيراً إلى أن الآلاف من الكويتيين اعتادوا زيارة التشيك لمعرفتهم بما تزخر به من مصحات وينابيع غير عادية ومدن تاريخية توجت بالعاصمة براغ ذات مئات الأبراج، مشيدا بمدى التعاون والتبادل الثقافي بين البلدين الصديقين.

وأشار دفوراك إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يتجاوز الـ 100 مليون دولار، موضحا ان بلاده تضع الصناعات والتكنولوجيا العسكرية المتطورة التي تمتلكها في متناول الكويت متى طلبت ذلك.

