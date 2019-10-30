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عمادة السلك الدبلوماسي ودَّعت السفير العراقي

سميرة فريمش
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الأربعاء 30 أكتوبر 2019

أقامت عمادة السلك الدبلوماسي حفل وداع لسفير جمهورية العراق علاء الهاشمي وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله في الكويت بحضور ممثل إدارة المراسم في وزارة الخارجية خالد الفارسي وحشد من رؤساء البعثات الدبلوماسية وأعضاء السلك الدبلوماسي بالكويت.
وخلال الحفل اثنى عميد السلك الدبلوماسي سفير السنغال لدى البلاد عبد الاحد امباكي على الدور الفاعل والمؤثر الذي لعبه السفير العراقي في دعم وتطوير العلاقات الكويتية ـ العراقية ومده لجسور الصداقة والتعاون بين البلدين في مجالات عدة خلال فترة تواجده فيها.
وأعرب امباكي عن أطيب أمنياته بالتوفيق والسداد للسفير علاء الهاشمي في مهمته القادمة، معربا عن امله في ان يجمعهما لقاء قريب بإذن الله.
وفي ختام الحفل قدم عميد السلك الدبلوماسي درعا تذكارية باسم العمادة للسفير الهاشمي.


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