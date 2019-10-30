وطن النهار

ثمن مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا وليد الخبيزي أمس الثلاثاء رغبة المسؤولين في جمهورية كرواتيا بتعزيز التعاون السياحي مع البلاد من خلال تقديم التسهيلات لاستقطاب السياح الكويتيين لزيارة كرواتيا.

وأشاد الخبيزي في تصريح لـ«كونا» بمناسبة عقد الجولة الأولى للمشاورات السياسية بين الكويت وكرواتيا على مستوى كبار المسؤولين يوم أمس الأول الاثنين بمستوى العلاقات الدبلوماسية الثنائية المتميزة التي تصادف حاليا ذكرى تأسيسها الـ 25.

وقال إن المشاورات تناولت جانب التعاون في مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي إضافة إلى التعاون الثنائي في المجال العسكري مشددا على اهتمام الكويت بالنظر في المشاريع العسكرية المقترحة من الجانب الكرواتي مثل تبادل الدورات العسكرية بين البلدين، لافتا الى أن المباحثات تضمنت آخر التطورات الإقليمية والدولية إذ استعرض الجانبان مواقفهما المتطابقة بشكل كبير حيال بعض القضايا كما تم استعراض دور الكويت خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي.

وذكر أن حجم الاستثمارات الكويتية في كرواتيا بلغ نحو 17 مليون دولار مشددا على ضرورة الارتقاء بمعدل التبادل التجاري بين البلدين إلى معدلات تتناسب مع مستوى العلاقات الثنائية المتميزة، مؤكدا أن الطرفين اتفقا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في المحافل الدولية ومواصلة دعم الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمات والتحديات المعقدة عبر القنوات الدبلوماسية والحوار البناء.

ولفت إلى أن الجانبين استعرضا نتائج الزيارة التي قامت بها رئيسة جمهورية كرواتيا كوليندا غرابار كيتاروفيتش إلى الكويت عام 2017 ومباحثاتها مع سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إضافة إلى لقاء سموه برئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش على هامش القمة العربية الاوروبية في شرم الشيخ أبريل الماضي.

وأشاد الخبيزي بالتعاون القائم بين الكويت والاتحاد الأوروبي متطلعا لمواصلة التعاون على ضوء جمهورية كرواتيا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في بداية العام المقبل، مثمنا دعوة كرواتيا للكويت لمشاركة في اجتماع المديرين السياسيين في وزارة خارجية الاتحاد الأوروبي الذي ستستضيفه العاصمة الكرواتية (زغرب) لاستعراض مختلف الموضوعات محل الاهتمام ومستجدات الأوضاع في الشرق الاوسط.

وكان السفير الخبيزي قد ترأس الجانب الكويتي في اجتماع الجولة الأولى من المشاورات السياسية في حين ترأس الجانب الكرواتي مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية السفير فيتسي اسكراتشش.

