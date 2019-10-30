وطن النهار

منحت جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية وسام المعلوماتية في نسختها الـ 13 إلى المخترع د. بلقاسم حبة العالم العربي الأكثر اختراعا عربيا وافريقيا والمصنف عالميا ضمن قائمة المئة مخترع الأكثر إنتاجا والحائز على وسام العالم الجزائري لعام 2015.

وقالت رئيس مجلس أمناء الجائزة الشيخة عايدة سالم العلي في تصريح صحافي أمس الثلاثاء إن المخترع حبة قدم للعالم 1457 براءة اختراع حتى يومنا هذا منها 507 اختراعات مسجلة لدى المكتب الأميركي لبراءات الاختراع وكان عطاؤه العلمي رافدا للتحولات الرقمية الكبرى الحالية والمتوقعة مستقبلا.

وأضافت أنه تم اختيار هذه الشخصية وتقليده الوسام تقديرا لمسيرته الحافلة بالاختراعات التي أسهمت بخدمة المجتمعات العالمية في مجال الإلكترونيات والتقنيات الدقيقة حيث طور التقنية التي أسهمت بتصغير الرقائق وتحسين أدائها في الأجهزة الإلكترونية ومنها الحواسيب والهواتف الذكية التي ننعم بها اليوم اضافة الى تطوير تقنية (CMOS) في الكاميرا الرقمية وهذه التكنولوجيا صدرت في أكثر من 100 مليار رقيقة.

وأوضحت السالم أنه «سيتم تسليم وسام المعلوماتية للمخترع د. بلقاسم حبة خلال الحفل السنوي الذي ستقيمه الجائزة خلال شهر نوفمبر المقبل برعاية كريمة من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أمير البلاد وقائد العمل الإنساني في قصر بيان العامر».

وذكرت أن وسام المعلوماتية يعتبر واحدا من المحطات المهمة في تاريخ الجائزة وأحد أبرز معالم مسيرتها الممتدة منذ عام 2001 إذ سجلت من خلاله حضورها العالمي باعتبارها واحدة من أكبر الجهات العربية والعالمية غير الربحية التي تمنح جائزة تقديرية لصاحب أكبر الإنجازات وأهم الأنشطة التقنية على مستوى العالم سواء كان شخصية عامة أو اعتبارية.

وأكدت أنه يتم اختيار الشخصية وفق ضوابط معينة منها الإبداع في الفكر الرقمي والمعلوماتي والأصالة في الأعمال والمنجزات مبينة ان فكرة الوسام انطلقت منذ عام 2007.

وبينت أن شخصيات عامة واعتبارية مثلت مؤسسات وجمعيات تقنية عربية وعالمية نجحت في تدوين أسمائها في لوحة شرف الفائزين بوسام المعلوماتية على مدار الدورات ال12 الماضية إذ فازت اربع شخصيات عامة واعتبارية عربية فضلا عن ثماني مؤسسات وشخصيات عالمية.

