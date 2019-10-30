وطن النهار

في اطار برنامج المسؤولية الاجتماعية وللسنة الثالثة على التوالي نظم قسم الصحة والسلامة المهنية لدى الكلية الأسترالية في الكويت حملة التبرع بالدم بعنوان «كل قطرة تعني الكثير» وذلك خلال الفترة من 15 الى 17 اكتوبر الحالي برعاية معهد اون لاين وACK MyPrint.

وبعد نجاح حملة التبرع بالدم السابقة التي اقامتها الكلية خلال العامين الماضيين، وبناء على طلب الطلاب والموظفين تم تمديد حملة التبرع بالدم لهذا العام الى 3 ايام. وكان الهدف من هذا الحدث هو التوعية بأهمية التبرع بالدم في انقاذ الأرواح، ورفع الوعي حول تلقي والتبرع بالدم من انواع الدم المختلفة. ومن اجل القيام بذلك، جاءت الحملة تحت عنوان «كل قطرة تعني الكثير».

وتضمنت الحملة انشطة مختلفة لرفع مستوى الوعي بشأن التبرع بالدم، وقد تم تنظيم هذه الأنشطة من قبل الطلاب المتطوعين تحت اشراف الآنسة/ مريم المراغي، مدير تطوير الأعمال قسم الصحة والسلامة المهنية في الكلية. وكان النشاط الأول الذي تم الترحيب به هو اختبار تفاعلي يطابق كل فصيلة دم مع الأنواع التي يمكنهم التبرع منها واليها.

ونجح الحدث بشكل كبير في جذب الجهات المتبرعة التي شملت طلاب الكلية والموظفين والخريجين، وبشكل عام، جمع بنك الدم المركزي الكويتي عدد 260 كيس دم من هذه الفعالية. بلغ مجموع المتبرعين الذين كانوا على استعداد للتبرع قبل الفحص حوالي 304 اشخاص.

واعراباً عن امتنانها لأولئك الذين جعلوا نجاح هذا الحدث ممكناً، قالت الآنسة مريم: «الانسانية رتبة يصل لها بعض البشر وقد وصل لها طلابنا وموظفونا الغاليين من خلال هذه الحملة.»

وشكرت الكلية الأسترالية الجميع على المشاركة قائلة ان الحملة لن تكون ناجحة من دون تعاون الأقسام والطلاب المتطوعين الذين مثلوا قيمة مضافة لهذا الحدث.

