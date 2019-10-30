وطن النهار

أشاد امين سر جمعية المهندسين م. فهد ارديني العتيبي بالفرق التي عملت على اصلاح جسر المشاه الواصل بين منطقتي الرقة وأبو حليفة، والذي قامت الجمعية ببحث المعنيين في الهيئة العامة للطرق ووزارة الأشغال العامة الى الاسراع باعادة بنائه منذ يوليو الماضي، لافتا الى ان هذا الانجاز اعاد النشاط الى المنطقة وخفف عن الأهالي فيها، مشيرا الى انه جسر يمتاز بالحيوية حيث يربط بين منطقتين مكتظتين بالسكان غيرالمستخدمين للسيارات الشخصية ويقطع طريق الفحيحيل السريع (مقابل بنزين الرقة)، لافتا الى ان الجسر منذ اكثر من عام تعرض لاصطدام شاحنة ادى لانهيار جزء منه وبعد ان ناشدت الجمعية الجهات المعنية الاسراع بانجازه تم ذلك.

وأوضح العتيبي ان اصلاح الجسر سيحد من الحوادث والاصابات وايقاف الخسائر المالية والبشرية وهذا يحسب للجهات المعنية في هيئة الطرق ووزارة الأشغال وكوادر المهندسين التي لفتت الى ضرورة الاسراع في اصلاحه.