وطن النهار

تحت رعاية نائب مدير الجامعة للأبحاث د. جاسم يوسف الكندري يعلن قطاع الأبحاث ممثلاً في مكتب التعاون البحثي الخارجي والاستشارات عن تنظيم ورشة عمل بعنوان تطبيقات Google للأكاديميين، والمخصصة لأعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا في الكليات الانسانية والعلمية، وسيحاضر فيها د. هشام حامد السرحان الأستاذ المساعد في قسم دراسات المعلومات بجامعة الكويت، والمقرر عقدها في يوم الأربعاء الموافق 13 نوفمبر 2019 في مركز الابتكار المؤسسي بمبنى مدير الجامعة - حرم الخالدية الجامعي، وذلك من الساعة 9:00 صباحا حتى 1:00 بعد الظهر.

وتهدف ورشة العمل الى تعريف الباحثين بأبرز تطبيقات Google للأكاديميين، تحديد مميزات كل تطبيق تعليمي، وفهم طريقة استخدام وتوظيف هذه التطبيقات، ويتطلع القطاع الى مشاركة واسعة من اعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا.