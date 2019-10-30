وطن النهار

تستضيف الكويت لاول مرة جائزة «أبطال رسل السلام» الاسبوع المقبل، حيث سيرعى هذه الفعالية العالمية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، بمشاركة نحو 170 منظمة كشفية في العالم.

في هذا السياق، أكد رئيس جمعية الكشافة الكويتية د.عبدالله الطريجي، الاهتمام اللامحدود من الكويت للحركة الكشفية، مشيرا الى ان موافقة سمو رئيس مجلس الوزراء لرعاية الفعالية العالمية جائزة ابطال رسل السلام دليل واضح على دعم الحكومة لجميع الفعاليات والانشطة الشبابية التي تعنى بالعمل التطوعي.

وقال الطريجي في تصريح صحافي خلال رعايته الحفل الختامي للملتقى البحري الكشفي العربي والذي استضافته جمعية الكشافة بمشاركة عربية واسعة، ان اختيار وتكليف الكويت لتنظيم هذه الفعاليات بين مايقارب 170 منظمة كشفية في العالم يعد انجازا ومكسبا يسجل باسم الكويت وجمعية الكشافة.

