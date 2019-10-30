وطن النهار

عقب النطق السامي وكلمتي رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء بدأت أولى جلسات دور الانعقاد الجديد، حيث أبنَّ المجلس والحكومة الراحلين الكبيرين عبدالرحمن العوضي ومشاري العصيمي ثم سارت الجلسة على النحو التالي:

افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة الأولى من دور الانعقاد الرابع، عند الثانية عشرة والثلث ظهرا، وتلا الامين العام اسماء الحضور من دون وجود معتذرين.

الغانم: تلقينا ببالغ الحزن خبر وفاة العم د. عبدالرحمن عبدالله العوضي، وزير الصحة والتخطيط الاسبق، الذي شهد عهده نهضة في الصحة والتخطيط، وكان من رواد القطاع الصحي في الكويت، وممن لهم ادوار باسلة في مواجهة الغزو العراقي الغاشم، اتقدم بصادق العزاء لاسرة الفقيد ومحبيه.

وزير العدل: الحكومة بدورها تشاطر اسرة الفقيد خالص العزاء، وتستذكر دوره الوطني في توليه الكثير من الحقائب الوزارية.

الغانم: تلقى اهل الكويت قبل فترة خبر وفاة عضو مجلس الامة مشاري العصيمي، الذي كان مثالاً للبرلماني الخلوق، وصاحب الادوار الوطنية في محاربة الفساد والمفسدين وتأسيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

الهاشم: نتقدم بالتعازي لعائلتي العوضي والعصيمي اللذين قدما للكويت الكثير من الاعمال الوطنية، وساهما في نهضة الكويت وكانت لهما بصمات واضحة في تاريخ الكويت، وتحية لاسرهم كافة.

دميثير: الوزير السابق العوضي كان بارزا في نهضة العمل الصحي، اما النائب السابق العصيمي فقد كان نبراساً للنزاهة، وانا زاملت الاثنين وكانوا رموزا في تاريخ الكويت السياسي، واتقدم بأحر التعازي لاسر الفقيدين.

محمد الدلال: نتحدث عن نموذجين من النماذج المتميزة، كالعم عبدالرحمن العوضي، والاخ الكبير مشاري العصيمي وندعو للجميع بالرحمة.

احمد الفضل: نستلهم من تاريخ الاثنين العبر في الادوار الوطنية والعمل السياسي، ونشارك ذويهم العزاء، وندعو لتخليد اسماء الفقيدين.

يوسف الفضالة: نسأل الله الرحمة والمغفرة للفقيدين، ونحن نشأنا على يد العصيمي في مواجهة الفساد وكان صلباً جلداً.

البابطين: اسأل الله الرحمة للدكتور عبدالرحمن العوضي والعم مشاري العصيمي الذي دافع بشراسة عن حماية المال العام ومحاربة الفساد.

عبدالله الكندري: افتقدنا العم عبدالرحمن العوضي الذي كان قدوة حسنة حين تبرع براتبه للجان الخيرية، وكذلك افتقدنا الزميل المحامي مشاري العصيمي الذي تعلمنا منه في الدفاع عن الحق ومحاربة الفساد، وندعو لتخليد اسم العوضي في احد المراكز الصحية.

عدنان عبدالصمد: المرحومان، زاملتهما فكانا نعم الزملاء والرموز الوطنية لما قدموا للوطن والشعب، واسأل الله لهما الرحمة ولنا الصبر والسلوان.

وزير العدل: الحكومة ايضا تشاطر المجلس تقديم التعازي لاسرة الفقيد النائب السابق مشاري العصيمي، مستذكرين ادواره الوطنية، ونتقدم بالتعازي لذويه ونسأل الله له الرحمة.

وانتقل المجلس الى انتخاب امين سر المجلس ومراقب المجلس، حيث تمت تزكية النائب عودة الرويعي لامانة السر، ونايف العجمي لمراقب المجلس.

استجواب وزير المالية

وانتقل المجلس الى بند استجواب وزير المالية نايف الحجرف، المقدم من النائب محمد هايف.

الغانم: وجه الاستجواب في 15 اكتوبر، وابلغناه للوزير على الفور، وهو مستوف المدة القانونية واي تأجيل هو بقرار من المجلس.

وزير المالية: اطلب التأجيل لمدة اسبوعين.

ووافق المجلس على التأجيل، ورفض 11 نائباً من اصل 58 حضوراً.

وانتقل المجلس الى بند استجواب وزيرة الاسكان، المقدم من النائب عمر الطبطبائي.

الغانم: في 20 اكتوبر وجه الاستجواب الى الوزيرة، وابلغنا الوزيرة فور تقديمه، ولم تستكمل مدة 14 يوماً.

وزيرة الاسكان: اطلب تأجيل الاستجواب للجلسة القادمة.

الغانم: الجلسة القادمة بعد اسبوعين.

ووافق المجلس بقرار على التأجيل.

رياض العدساني: ذكرت جريدة الانباء ان وزير الداخلية يريد مواجهة الاستجواب بجلسة سرية، فأقول له لا تفكر بالشطب فذاتك غير مصونة وعليك مواجهة الاستجواب بجلسة علنية.

ثم انتقل المجلس الى بند اختيار رئيس ديوان المحاسبة، ووفق اللائحة يكون الاختيار بجلسة سرية، وعليه تم اخلاء القاعة عند الواحدة ظهرا.

الرئيس الغانم: يعين رئيس الديوان بترشيح من رئيس المجلس وتم تعيين فيصل الشايع رئيساً لديوان المحاسبة بموافقة الاغلبية.

وانتقل المجلس إلى انتخابات اللجان

لجنة الرد على الخطاب الاميري 5 أعضاء وحصل على العضوية بالتزكية: عمر الطبطبائي وصفاء الهاشم وخليل عبدالله وأسامة الشاهين وعودة الرويعي.

لجنة العرائض والشكاوى وحصل على عضويتها وبالتزكية كل من: مبارك الحجرف ونايف المرداس، وسعود الشويعر، وسعد الخنفور، وعودة الرويعي.

«الداخلية والدفاع» وحصل على عضويتها بالتزكية كل من فراج العربيد، وسعود الشويعر، وعبدالله الكندري، وعسكر العنزي، وسعدون حماد.

اللجنة التشريعية والقانونية وترشح لها كل من خالد الشطي، وخليل عبدالله، وفيصل الكندري، وبدر الملا، ومحمد الدلال، وعادل الدمخي، وخالد العتيبي، والحميدي السبيعي، وخلف دميثير، وأحمد الفضل. وخالد الشطي، خليل أبل، وفيصل الكندري، وخالد العتيبي، وخلف دميثير، ومحمد الدلال بالتصويت.

اللجنة التعليمية وحصل على عضويتها بالتزكية كل من: عودة الرويعي، وخليل عبدالله، ومحمد الدلال، وحمود الخضير، وعمر الطبطبائي.

لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية وحصل على عضويتها بالتزكية كل من: سعدون حماد، وأسامة الشاهين، وطلال الجلال، وحمود الخضير، ومحمد الحويلة.

لجنة الشؤون الخارجية وحصل على عضويتها بالتزكية كل من: عبدالكريم الكندري، وعلي الدقباسي، وفراج العربيد، وعبدالوهاب البابطين، وعبدالوهاب فهاد.

لجنة المرافق العامة وحصل على عضويتها بالتزكية كل من: محمد الخنفور، وراكان النصف، وعبدالله فهاد، والحميدي السبيعي.

لجنة الميزانيات وحصل على عضويتها بالتزكية كل من: عدنان عبدالصمد، وعبدالله الرومي، وصفاء الهاشم، ورياض العدساني، ومبارك الحريص، وشعيب المويزري، وعادل الدمخي.

لجنة حماية الأموال العامة وحصل على عضويتها بالتزكية كل من: عسكر العنزي، وطلال الجلال، وعبدالله الكندري، وناصر الدوسري، وخالد الشطي.

اللجنة المالية وحصل على عضويتها بالتزكية كل من: صالح عاشور، وصفاء الهاشم، وعودة الرويعي، خلف دميثير، ومحمد الحويلة، وماجد المطيري، وبدر الملا.

لجنة الأولويات وحصل على عضويتها بالتزكية كل من: أحمد الفضل، وأسامة الشاهين، وناصر الدوسري.

الرئيس مرزوق الغانم: ترفع الجلسة إلى جلسة 12 نوفمبر.

وتم رفع الجلسة.

لجنة الجواب على الخطاب الأميري «تزكية»

خليل أبل

أسامة الشاهين

عودة الرويعي

صفاء الهاشم

عمر الطبطبائي

العرائض والشكاوى «تزكية»

مبارك الحجرف

نايف المرداس

سعد الخنفور

سعود الشويعر

خالد العتيبي

الداخلية والدفاع «تزكية»

سعود الشويعر

فراج العربيد

عبدالله الكندري

سعدون حماد

عسكر العنزي

التشريعية والقانونية «انتخاب»

أحمد الفضل

خالد الشطي

خليل أبل

فيصل الكندري

خالد العتيبي

خلف دميثير

محمد الدلال

اللجنة التعليمية «تزكية»

عودة الرويعي

خليل أبل

محمد الدلال

حمود الخضير

عمر الطبطبائي

لجنة الشؤون الخارجية «تزكية»

عبدالكريم الكندري

عبدالله فهاد

علي الدقباسي

عبدالوهاب البابطين

فراج العربيد

الشؤون الصحية والاجتماعية «تزكية»

سعدون حماد

أسامة الشاهين

طلال الجلال

حمود الخضير

محمد الحويلة

المالية والاقتصادية «تزكية»

صالح عاشور

صفاء الهاشم

عودة الرويعي

بدر الملا

محمد الحويلة

ماجد المطيري

المرافق العامة «تزكية»

محمد الهدية

حمدان العازمي

ماجد المطيري

سعد الخنفور

عبدالله فهاد

الحميدي السبيعي

الميزانيات «تزكية»

عدنان عبدالصمد

عبدالله الرومي

صفاء الهاشم

رياض العدساني

مبارك الحريص

شعيب المويزري

عادل الدمخي

الأولويات «تزكية»

أحمد الفضل

أسامة الشاهين

ناصر الدوسري

