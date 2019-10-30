وطن النهار

انقطع صباح أمس التيار الكهربائي فجأة في ديوان عام وزارة التربية الواقع بجنوب السرة، ما تسبب في تعطل العمل بمختلف القطاعات، الأمر الذي دفع قياديي التربية الى الاعتذار عن استقبال المراجعين والسماح للموظفين بالخروج من المبنى عن طريق استغلال سلالم الطوارئ المؤدية الى مواقف السيارات، فيما استعانت وزارة التربية بادارة طوارئ الكهرباء لمحاولة ايجاد حل سريع لاعادة الكهرباء التي بدورها بذلت جهودا كبيرة لاعادة التيار الكهربائي، مشيرة الى ان تسرب الماء الى مولد الكهرباء كان السبب الرئيس وراء انقطاع التيار.

بهذا الصدد، توجه وكيل وزارة التربية المساعد لقطاع المنشآت التربوية والتخطيط المهندس ياسين الياسين، بالشكر والتقدير الى قياديي وزارة الكهرباء للتعاون والتجاوب السريع من قبلهم فيما يخص موضوع انقطاع التيار الكهربائي عن مبنى وزارة التربية، موضحا ان الكهرباء ستوفر «جنريتر» لتشغيل المبنى لحين اصلاح الخلل.

واوضح ان العطل بسبب خلل في محول كهربائي رئيس داخل المبنى وجار العمل بالتعاون مع مهندسي وزارة الكهرباء على معرفة اسباب العطل واصلاحه لعودة التيار بشكل طبيعي، لافتا الى ان الامور ستعود الى طبيعتها بالنسبة للتيار الكهربائي وعمل الاجهزة داخل الوزارة.

