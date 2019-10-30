وطن النهار

بحث وكيل وزارة التربية د. سعود الحربي، مع ممثلي نقابة العاملين في مجال تكنولوجيا التعليم في القطاعين الحكومي والخاص، في سبل تطوير المنظومة التعليمية من خلال اشراك مؤسسات المجتمع المدني والنقابات العمالية ذات الاختصاص في اجتماعات الوزارة ولجانها لتطوير المنظومة التعليمية وتحسين المخرجات التعليمية لتلبية احتياجات سوق العمل ورؤية كويت جديدة 2035.

وتطرق الاجتماع الذي حضره الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل مقصيد ورئيس النقابة مهدي الصيرفي ونائبه فواز الفواز، مطالب النقابة بتعديل نصاب العاملين في التقنيات التربوية وذلك لتنظيم العمل وتفعيل دور ادارة التقنيات.

وتقدمت النقابة برؤيتها لتطوير تكنولوجيا التعليم والمعتمدة من قبل اللجنة الأكاديمية والمختصين في المجال وفق الدراسات العالمية.

