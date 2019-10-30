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مال وأعمال

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5.4 % تراجعاً في الاحتياطي العام بالغاً 22.5 مليار دينار

توقعات بإقرار قانون الدين العام في 2020


قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني ان ديوان المحاسبة أصدر تقريراً يُشير الى أن أصول صندوق الاحتياطي العام قد انخفضت 5.4 في المئة الى 22.9 مليار دينار. بالربع الثاني من 2019. وأضافت الوكالة في تقريرها أن هذه الافصاحات باتت أكثر تكراراً، حيث يُعبر المسؤولون الماليون عن قلقهم ازاء السرعة التي يتم بها استنفاد الاحتياطيات المالية لتمويل عجز الموازنة الكويتية، في حين أن قانون الدين العام الجديد الذي يسمح له بتمويل العجز مع اصدار الديون لم يقره البرلمان الكويتي بعد.
وتتوقع موديز اقرار مجلس الأمة قانون ديون جديداً في عام 2020، ولكن الافصاح الأخير يشير الى أن خيارات الكويت تتضاءل، وأن الأرقام الواردة في تقرير ديوان المحاسبة تتوافق مع توقعات الوكالة.
وذكرت الوكالة ان الانفاق الحكومي استمر في الارتفاع بشكل مطرد على الرغم من صدمة أسعار النفط، حيث زاد بنسبة 19.8 في المئة بين العامين الماليين (2015/2016) و(2018/2019)؛ بسبب ارتفاع فاتورة الرواتب والأجور بالقطاع العام (والتي تعد بالفعل من بين أعلى المعدلات في العالم وبنسبة 53 في المئة من اجمالي الانفاق أو 27 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي بالاضافة الى ارتفاع دعم الطاقة نتيجة زيادة أسعار النفط.
واختتمت موديز تقريرها قائلة انها عمدت في ضوء ارتفاع النفقات بشكل تجاوز ما هو مدرج في الميزانية للسنة المالية (2018/2019) الى مراجعة توقعاتها المالية على نطاق أوسع منذ تأكيد التصنيف، متوقعة أن يصل العجز المالي في السنة المالية (2019/2020) الى 12.5 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي ليواصل ارتفاعه الى 13.9 في المئة في السنة المالية التالية (2020/2021).


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