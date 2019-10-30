مال وأعمال

قال تقرير رقابي حديث صادر عن ديوان المحاسبة أن رصيد املاك الدولة العقارية بلغ 13.970 مليار دينار حتى 31 مارس 2019 مقارنة بـ12.826 مليار دينار سجلها في 31 مارس 2018 وبنسبة ارتفاع بلغت 8.9%.

وأفاد التقرير أن جملة معوقات لا تزال تعوق تنفيذ خطط التنمية بالشكل المطلوب منها ضعف القدرات الفنية والتنفيذية لدى بعض الجهات الحكومية والتي لا تتناسب مع حجم المشروعات المدرجة بميزانياتها، فضلا عن طول الدورة المستندية اللازمة لاتمام اجراءات التعاقد وبدء التنفيذ وذلك ناتج عن عدم وجود تنسيق فعلي بين الجهات العامة.

وأضاف التقرير أن هناك قصوراً واضحاً في اجراءات الدراسة والتحضير للمشروعات قبل طرحها ما يترتب عليه اجراء تغيير لمكونات المشاريع ومواصفاتها أثناء التنفيذ.

وأشار تقرير ديوان المحاسبة الى أن الموازنة العامة يشوبها ايضا بعض القصور منها استمرار ارتفاع الانفاق الجاري على حساب الانفاق الاستثماري، فضلا عن استمرار تضخم باب الرواتب.

